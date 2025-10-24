«Привет, Алиса!»: насколько вежливы россияне с нейросетью

Аналитики «Яндекса» выяснили, насколько вежливы пользователи в чате с «Алисой» и как часто они допускают грубость. Старшее поколение общается с нейросетью вежливее, чем молодежь, а женщины — вежливее мужчин. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Наиболее грубы или, наоборот, обходительны люди в первый день общения. На этом этапе они используют примерно столько же грубых формулировок, сколько подчеркнуто вежливых — со словами благодарности, прощанием и приветствием. Затем как вежливость, так и грубость встречаются все реже.

По мере общения с нейросетью люди привыкают к ней, начинают воспринимать ее как эффективный инструмент для решения задач и меньше проявлять вежливость. Если на первых порах они используют слова «привет», «спасибо», «пока» и так далее, то потом употребляют их все реже. Так, в первый месяц знакомства люди почти в два раза чаще обращаются к нейросети вежливо, чем через полгода.

Одно из проявлений вежливости — это обращение по имени. Поначалу пользователи часто называют «Алису» по имени, хотя в чате нет такой необходимости. В первый день общения они обращаются к ней по имени в каждом десятом сообщении: например, пишут или говорят: «Алиса, нарисуй осенний лес». При этом в голосовых сообщениях люди чаще используют имя, чем в текстовых. Однако со временем имя нейросети появляется в чате все реже, пользователи сразу переходят к делу.

В общении с нейросетью женская аудитория в целом более вежлива, чем мужская. Женщины примерно на 20% чаще мужчин используют вежливые формулировки и на 25% чаще обращаются к «Алисе» в чате по имени.

Если говорить о возрасте, то самыми вежливыми оказались пользователи 55 лет и старше. Примерно в 7% их сообщений есть приветствия, благодарности, просьбы и обращения к «Алисе» по имени. Меньше всего такое поведение характерно для молодых людей 18-24 лет, они демонстрируют вежливость по отношению к нейросети почти в три раза реже старшего поколения.

Самые вежливые пользователи живут в Ростове-на-Дону: они на 20% чаще употребляют слова вежливости и обращаются к «Алисе по» имени, чем жители городов-миллионников в среднем. На втором и третьем месте — Краснодар и Новосибирск. Меньше всего склонны к учтивому обращению с нейросетью красноярцы — они на 10% реже, чем в среднем по городам-миллионникам, проявляют вежливость в чате с «Алисой». За ними следуют самарцы и москвичи.

Что касается грубости, то пользователи не стесняются употреблять при «Алисе» матерные слова (не обязательно в ее адрес), могут послать нейросеть в разные места или грубо пошутить, в том числе цензурно. В первый день общения с «Алисой» доля таких сообщений составляет 2% от всего потока запросов.