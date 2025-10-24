CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Fork-Tech реализовала адаптивное решение для тестовых сред «Альфа-Капитал»

Российский разработчик и интегратор в финтехе Fork-Tech разработал инструмент оптимизации баз данных для компании УК «Альфа-Капитал» — одной из инвестиционных компаний России. Задачей проекта было обеспечить условия для масштабирования тестовых сред: рост объема данных создавал нагрузку на ресурсы инфраструктуры, что затрудняло оперативное развертывание и тестирование решений. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

УК «Альфа-Капитал» специализируется на управлении активами, предлагая индивидуальные стратегии доверительного управления, паевые инвестиционные фонды (ПИФы), а также пенсионные и страховые программы. В связи с динамично меняющимися внешними факторами и ростом нагрузки на ИТ-департамент возникла необходимость в решении, которое позволило бы оптимизировать тестовые базы данных и повысить эффективность работы.

Команда Fork-Tech за 2,5 месяца разработала инструмент, который сокращает заданные объемы баз данных с сохранением их целостности.

Инструмент позволяет автоматически выявлять и отображать пользователю изменения в структуре базы данных, связанные с обновлением ее версии и препятствующие корректному выполнению оптимизации. Таким образом, система не только обнаруживает потенциальные проблемы, но и адаптирует алгоритмы работы под новые требования без необходимости дополнительных доработок.

Предложенное решение позволяет освободить до 35% дискового пространства после завершения процесса оптимизации и ускорить процесс развертывания тестовых сред. Такие показатели повышают эффективность ИТ-инфраструктуры и сокращают время вывода новых продуктов на рынок.

«Для нас как для технологически ориентированной инвестиционной компании важно, чтобы ИТ-инфраструктура работала максимально эффективно, особенно в условиях роста объемов данных и динамично меняющихся требований рынка. Проект, реализованный совместно с Fork-Tech, позволил нам значительно ускорить процессы тестирования и снизить нагрузку на ресурсы, что напрямую влияет на скорость вывода новых продуктов и качество обслуживания клиентов», — отметил Федор Лежнев, директор Департамента информационных технологий компании УК «Альфа-Капитал».

«Этот проект стал интересным вызовом: нам предстояло не просто разработать инструмент для оптимизации баз данных, но и обеспечить его гибкость, а также автоматизацию и масштабируемость в условиях высоких нагрузок. Благодаря слаженной работе наших специалистов и тесному взаимодействию с командой заказчика, мы смогли реализовать решение в сжатые сроки», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Россияне строят и будут продавать по всему миру электронные микроскопы для поиска дефектов в микроэлектронике

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

В России создан беспилотный комплекс автоматизированной укладки асфальта

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Контрразведка США: Русские и китайские красавицы выходят замуж за американцев, чтобы овладеть технологическими секретами

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще