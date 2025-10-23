CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Вышел ультратонкий Acer SH272UG0 — универсальный монитор для офиса, дома и развлечений

В российских магазинах электроники появились новые доступные мониторы Acer серии SH2 — ультратонкие 27-дюймовые модели SH272UG0bmiiphx и SH272UG0bmiphux. Обе модели оснащены качественной IPS-матрицей с разрешением WQHD 2K (2560x1440) и частотой обновления 120 Гц, что даёт заметную плавность в динамических играх или при прокрутке интерфейсов также достаточную детализацию для офисных и домашних задач. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Мониторы Acer SH272UG0 — для тех, кто хочет сбалансированное изображение, плавную графику и минималистичный дизайн без переплат за лишние функции. Они хорошо справляются с воспроизведением видео, офисными документами, работой с графикой или игр. Для повседневного использования в связке с ПК или ноутбуком — это отличный вариант.

Основные характеристики Acer SH272UG0 — диагональ: 27”; тип матрицы: IPS; разрешение: 2560 x 1440; толщина корпуса всего 7,2 мм; частота обновления: 120 Гц; минимальная задержка: 4 мс; поддержка AMD FreeSync; яркость: до 250 кд/м²; порты: 2х HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 3,5-мм разъем для наушников / 1х HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C с поддержкой питания до 65 Вт, 3,5-мм разъем для наушников; встроенные динамики: 2х 1 Вт; эргономичная подставка; поддержка VESA 75 х 75 мм.

aser700.jpg
Вышел ультратонкий Acer SH272UG0

Мониторы Acer SH272UG0 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 18,23 тыс. руб.

Точные характеристики, цены и наличие в магазинах могут различаться в зависимости от региона.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Поставщик китайских серверов блокировал госзакупку российского суперкомпьютера. Ему отказали, выбрав продавца подороже

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

В России запускают первое производство полностью отечественных микроредукторов для роботов, 3D-принтеров, протезов, БПЛА

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще