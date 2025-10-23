CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Законодательство Цифровизация Электроника
|

В России разработают требования 719 ПП для всех видов светотехники

В России разработают требования 719 ПП для всех видов светотехники. Новые требования позволят значительно увеличить рынок сбыта отечественных компонентов и оградить рынок от недобросовестных игроков. Сейчас условия для производителей уличной и остальной светотехники неравны. Последние могут доказать отечественность по адваларной доле, в то время как на устройства для внешнего освещения уже действуют требования 719 ПП. Об этом CNews сообщили представители GS LED.

Распространить требования Постановления Правительства России № 719 на все виды отечественной светотехники – с такой инициативой выступило «Содружество производителей светотехники», которую поддержали в отрасли и Минпромторге. Работа уже ведется – организация разрабатывает стандарты, которые будут представлены регулятору.

В настоящее время требования к изделиям, которые входят в реестр отечественной продукции Минпромторга, распространяется только на устройства для уличного освещения, в то время как существует еще промышленные, внутренние, архитектурные и многие другие виды светильников.

«Сейчас такие производители получают сертификат СТ-1, подтверждающий страну происхождения товара, но в большинстве случаев он касается исключительно требований по адвалорной доле, которые легко выполнить, просто собрав устройство в России из иностранных компонентов, чем и пользуются недобросовестные компании. В то время как по 719 ПП у устройства для уличного освещения должны быть отечественный корпус, линзы и источники питания (драйвера)», – заявил исполнительный директор отечественного производителя светодиодов GS LED Андрей Мартынов.

В зависимости от вида светильника будут разработаны требования для каждого из них: «Где-то не актуален отечественный корпус, а где-то – драйвера. Главное, чтобы любой российский светильник, вне зависимости от назначения, реально состоял из компонентов, произведенных на заводах России», — сказал Андрей Мартынов.

Мера будет способствовать достижению технологического суверенитета в отрасли и сделает отечественных производителей более конкурентноспособными. «За счет небольших, по сравнению с зарубежными гигантами объемов производства, мы не можем конкурировать по цене с западными производителями. Обязательство по закупке реестровых изделий будет стимулировать спрос, а с ростом объемов производства будут снижаться и цены», – сказал топ-менеджер GS LED.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Поставщик китайских серверов блокировал госзакупку российского суперкомпьютера. Ему отказали, выбрав продавца подороже

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Взломана база данных поставщиков БПЛА в украинскую армию, военную разведку и госбезопасность

Андрей Маркин, Netlab: Мы предлагаем ИБП СBR для бизнеса, который не терпит пауз

В России запускают первое производство полностью отечественных микроредукторов для роботов, 3D-принтеров, протезов, БПЛА

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще