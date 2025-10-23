Ресторанное сообщество italy сменило сервис кадрового ЭДО на HRlink

Сообщество в сфере HoReCa italy, в состав которого входят ресторанные проекты в Санкт-Петербурге и Москве, перевело кадровый электронный документооборот на платформу HRlink. Компания давно автоматизировала кадровое делопроизводство, но год назад приняла решение сменить поставщика сервиса на решение с большей функциональностью. Об этом CNews сообщили представители HRlink.

Italy — сообщество от экспертов ресторанной индустрии. Команда с 2010 г. занимается созданием концепций, управлением ресторанными проектами, а также экспертным консалтингом и менторством. Сегодня работают более 15 проектов в Санкт-Петербурге и Москве, в их числе семейные рестораны Italy, Salone pasta&bar, Ателье tapas&bar, Juan Cantina Espanola, Joli Grand Bistrot, Bist meat & pasta bar, HITCH, Goose Goose, бар «Медведь», Jam Cafe и другие.

На сегодняшний день в каждом проекте сообщества работает от 50 до 100 сотрудников. В 2024 г. в italy отказались от бумаги в кадровом делопроизводстве. Это упрощало работу кадровых специалистов — ранее им приходилось приезжать в рестораны для оформления новых сотрудников, которым требовалось в сжатые сроки выходить на первую смену. Автоматизация КДП также соответствовала планам группы по открытию новых проектов в Москве.

Выбранная платформа давала возможность удаленно оформить на работу и отправить сотрудника в отпуск. Довольно скоро кадровые специалисты italy поняли, что система не закрывает потребности компании в вопросе автоматизации HR. Спустя год, не завершив переход на КЭДО всей компании, команда начала поиски нового поставщика сервиса, который бы соответствовал ожиданиям, бизнес-процессам компании, а также смог сделать переход на новую систему плавным и безболезненным.

По итогам анализа рынка в italy выбрали сервис HRlink. Платформа обеспечивает интеграцию с учетной системой «1С», а также дает возможности кастомизации шаблонов документов и настройки гибких маршрутов подписания. Функциональность решения позволила автоматизировать полный цикл кадрового документооборота с учетом специфики бизнеса, что в разы сократило бумажную работу, а также ускорило и облегчило HR-процессы в пиковые для ресторанов сезоны найма.

Подключение ресторанов происходило постепенно в течение семи месяцев. Для перехода на новую платформу кадрового ЭДО специалисты выезжали на точки, где собирали согласия с сотрудников о ведении КДП через HRlink, а также отвечали на все интересующие вопросы. Предварительно сотрудники также получали памятки, разработанные HRlink, с инструкциями по использованию сервиса.

На сегодняшний день вся компания использует HRlink. В планах italy – расширить поле HR-автоматизации и подключить сервис для удаленного найма сотрудников Start Link (входит в экосистему кадрового ЭДО HRlink).

«HRlink стал для нас правильным и нужным решением. Особенно остро мы это почувствовали в мае, когда рестораны ведут активный найм в преддверии летнего сезона. Это всегда были недели кошмара для кадровых специалистов. Сейчас все происходит спокойно — не нужно сидеть в офисе, ждать каждого новичка, печатать к его приходу огромное количество документов. Работать стало удобнее, причем не только кадровым специалистам, но и всей команде italy», — сказала Валерия Лихолетова, HRD сообщества italy.

«Мы рады, что italy выбрали HRlink для автоматизации кадровых процессов. Важно, что речь шла не только о расширении функциональности, но и о комфортном процессе миграции с другой системы. Для нас приоритет — сделать переход максимально простым для сотрудников и кадровых специалистов. Благодаря гибкости нашего сервиса и поддержке команды italy удалось быстро завершить внедрение и начать пользоваться всеми преимуществами кадрового электронного документооборота», — сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.