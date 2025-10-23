Ноутбук для тех, кто ценит стиль и производительность – XBook 15 представлен в России

Международная технологическая компания Infinix сообщает о том, что высокопроизводительный ноутбук Infinix XBook 15 представлен в России. На фоне конкурентов устройство выделяется благодаря сочетанию алюминиевого корпуса, FHD+ матового экрана и достойной автономности. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

15.6-дюймовый IPS дисплей с соотношением сторон 16:9, разрешением FHD+ и яркостью 260 нит обеспечивает четкое и насыщенное изображение. Корректная цветопередача позволяет с комфортом работать в графических редакторах, а его яркости достаточно для использования на улице.

За счет легкого алюминиевого корпуса Infinix XBook 15 отличается повышенной прочностью, а при весе всего 1,65 кг его удобно брать с собой в длительные поездки. Устройство получило большое количество разъемов: 2 порта USB Type-C, 2 USB 3.0, слот для SD карты, полноразмерный HDMI 1.4 для подключения внешних экранов и 3,5 мм разъем для наушников.

Устройство оснащено процессором AMD Ryzen R5-7430U, который гарантирует достаточную производительность для работы, творчества и игр. Ёмкий аккумулятор 50 Вт.ч обеспечивает 8 часов автономной работы. В комплекте с ноутбуком идет адаптер питания в 45 Вт с разъемом Type C. Объем оперативной памяти составляет 16 Гб, а постоянной — 512 Гб. Устройство представлено в России с предустановленной операционной системой Windows 11 Home.

Infinix XBook 15 доступен по цене 34,9 тыс. руб. в магазинах DNS, в официальных магазинах Infinix на WB, Ozon и «Яндекс Маркет».