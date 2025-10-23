Группа «Продо» автоматизировала работу финансового блока компании с помощью PIX Robotics

Группа «Продо», один из российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, завершила проект по роботизации бизнес-процессов финансового блока с использованием технологий RPA от PIX Robotics. Внедрение позволило компании сократить рутинные операции и снизить риск ошибок. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

В настоящее время в компании внедрили пять программных роботов по операциям оформления банковских выписок, сервисных отчетов, выгрузки отчетов, ведения платежных реестров и перемещению документации внутри файловых хранилищ. Еще пять роботов готовятся к запуску до конца года. Совокупный эффект экономии рабочего времени за счет внедренных технологий составит более 4500 человеко-часов в год.

До внедрения над обработкой банковских выписок трудились несколько специалистов казначейства, совокупный объем их работы достигал 1800 человеко-часов в год. Дополнительно около 700 часов ежегодно занимала обработка платежных реестров. Высокая нагрузка и человеческий фактор приводили к рискам ошибок: от опечаток до пропусков операций и несоответствий в данных. В рамках стратегии цифровой трансформации было принято решение о роботизации процесса для перераспределения ресурсы сотрудников с рутинных задач на стратегические.

В качестве технологической платформы выбрали решения PIX Robotics. Решение обусловлено зрелостью продукта, качеством технической поддержки и накопленным опытом совместной работы с командой «Продо Тех» — ИТ-дивизионом холдинга. Первые процессы автоматизации прошли при поддержке интегратора NFP («Первый Бит»), однако уже на следующих этапах все задачи по внедрению и поддержке взяла на себя команда «Продо Тех». Проект был реализован по классической методологии Waterfall, от сбора требований до вывода в продуктив, и уже спустя несколько месяцев после запуска система принесла дополнительный эффект за счет устранения накопившихся проблем.

Роботы были интегрированы с WEB-клиент-банками, «1С:Документооборот» и «1С:Консолидацией». Основными пользователями стали сотрудники казначейства, бухгалтерия получила косвенные преимущества за счет «чистых» данных и снижения объемов ручной работы.

Результаты превзошли ожидания: было высвобождено около 1800 часов в год при обработке банковских выписок, возможность ошибок сократилась в десять раз — с 12 000 до 1200 в месяц. Автоматизация платежных реестров дала дополнительный эффект в 700 часов в год, а обкатанная технология позволила внедрить новые процессы, что дало еще порядка 1000 часов экономии. Сегодня сотрудники казначейства фактически работают только с документами, в которых система выявила ошибки, а рутинные операции полностью выполняются роботами.

Успех проекта открыл новые перспективы для «Продо Тех». Сегодня компания реализует не только внутренние проекты по роботизации, но и вышла на внешний рынок: первый коммерческий робот был внедрен у партнеров, на основе положительного опыта они заказали новые разработки. В ближайших планах — расширение внутренней практики роботизации, развитие консультационных и платных услуг для сторонних заказчиков, а также тестирование синергии технологий RPA и BI.

«RPA — это ключевой инструмент в общей стратегии цифровой трансформации нашего холдинга. Мы используем его для глубокой трансформации процессов, чтобы сделать их не просто автоматизированными, а интеллектуальными, быстрыми и максимально удобными для каждого сотрудника. Убедившись в эффективности подхода, мы выходим на рынок, чтобы делиться этим проверенным инструментом с другими компаниями», – отметил Владимир Игнатов, директор по развитию информационных систем и технологий группы «Продо».

«Мы высоко ценим сотрудничество с Группой «Продо» и особенно с командой «Продо Тех» — примером зрелого и системного подхода к цифровой трансформации. Этот проект показывает, что технологии PIX Robotics не только ускоряют и упрощают бизнес-процессы, но и формируют у компаний внутреннюю культуру автоматизации, когда экспертиза растет внутри бизнеса. Мы видим, как партнеры переходят от точечных внедрений к созданию собственных RPA-практик — и именно в этом заключается стратегическая сила автоматизации нового поколения», – сказал технический директор PIX Robotics Кирилл Серов.