Интеграционная платформа Entaxy ION теперь доступна клиентам Navicon

Системный интегратор и разработчик Navicon заключил стратегическое партнерство с «Емдев», российским разработчиком программных продуктов для корпоративных клиентов. Клиенты Navicon получат доступ к low-code платформе Entaxy ION, предназначенной для создания интеграционных маршрутов между ИТ-системами. Это позволит им объединять разрозненные ИТ-ресурсы в единое информационное поле и упростит управление данными. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

«Емдев» специализируется на разработке в двух ключевых направлениях — портальном и интеграционном. Благодаря партнерству «Емдев» и Navicon клиенты системного интегратора смогут внедрять флагманский продукт разработчика — low-code платформу Entaxy ION. Она позволяет создавать комплексные интеграционные маршруты между корпоративными системами.

В продукт включена обширная библиотека готовых типовых элементов: модулей и коннекторов. Благодаря этому платформа дает возможность быстро проектировать и запускать в том числе сложные схемы интеграции и подключать новые ИТ-системы. А за счет интуитивно понятного интерфейса и визуальных инструментов интеграцию может настроить специалист даже без продвинутых технических навыков. Разработчик привлекается лишь для кастомизации ИТ-решения — например, создания специфических коннекторов.

Продукт предлагается по гибкой модели лицензирования — клиенты могут выбрать как срочные, так и бессрочные лицензии, в соответствии с бизнес-потребностями конкретного заказчика. Таким образом, с использованием Entaxy ION заказчики могут с минимальными капитальными вложениями выстроить обмен данными в своем ИТ-контуре, развивать инфраструктуру для управления ими, автоматизировать ключевые бизнес-процессы и повысить общую производительность компании.

ИТ-решение актуально для всех компаний, испытывающих сложности, связанные с быстрым ростом бизнеса и повышенной нагрузкой на существующую data-инфраструктуру. В Navicon прогнозируют, что продукт будет особенно востребован среди средних и крупных клиентов, в ИТ-ландшафте которых присутствуют разнородные системы различных классов и есть потребность интеграции с внешними ИТ-системами.

«Включение ESB-решения Entaxy ION от «Емдев» в наш портфель полностью соответствует стратегии Navicon: мы формируем комплексные предложения в области управления данными в корпоративном секторе с использованием гибких и современных ИТ-продуктов, — сказал Илья Народицкий, директор по консалтингу Navicon. — Это партнерство объединяет технологическую экспертизу «Емдев» с нашим глубоким отраслевым опытом, что позволит клиентам быстро и четко закрывать свои задачи в области цифровой трансформации».

«Сотрудничество с Navicon — одним из самых опытных игроков на рынке системной интеграции — имеет стратегически важное значение для нашей компании, — отметил Андрей Филиппов, директор по развитию интеграционного направления «Емдев». — Наше ESB-решение, включенное в реестр российского ПО, органично дополнит продуктовый портфель партнера. Совместными усилиями мы сможем предложить клиентам не только эффективные инструменты для решения их бизнес-задач, но и лучший сервис».