Омниканальная платформа KitBot расширила функциональность: ИИ-поиск, автоприглашения и аналитика воронки найма

Компания Nord Clan представила обновлённую версию платформы KitBot, предназначенной для автоматизации всех HR-процессов. В систему добавлены функции ИИ-поиска кандидатов по смысловым запросам с автоприглашением и расширенные фильтры аналитики воронки подбора. Обновления направлены на повышение скорости и точности найма, а также на развитие управляемости рекрутинговых процессов. Об этом CNews сообщили представители Nord Clan.

ИИ-поиск и автоматические приглашения кандидатов

Новая версия KitBot поддерживает интеллектуальный поиск кандидатов по свободной текстовой формулировке. Такой подход похож на использование ChatGPT: рекрутер описывает требования и навыки в виде обычного запроса, после чего нейросеть анализирует резюме и формирует список релевантных специалистов.

Система работает как с внутренней базой, так и с внешними источниками, с множеством площадок для поиска работы. Дополнительно реализована функция автоприглашения кандидатов: KitBot может направлять приглашения на скоринговое интервью тем, кто соответствует заданным критериям. В обновленной версии можно настраивать лимиты отправки и использовать шаблоны сообщений. Но в отличии от шаблонов, которые традиционно используются на сайтах для поиска персонала, в KitBot система анализирует одновременно несколько площадок из одного портрета для поиска.

Использование ИИ-поиска и автоприглашение кандидатов освобождает рекрутеров от рутинных операций сокращает время закрытия вакансий в среднем на 40%. Сокращение TTH напрямую влияет на операционную эффективность бизнеса, снижая потери от незакрытых позиций. Кроме того, система позволяет перераспределить ресурсы рекрутеров на качественные задачи — контроль за программами адаптации и более глубокую работу с успешными кандидатами.

Расширенная аналитика и визуализация воронки

В обновлении также появились новые инструменты статистики и визуализации. KitBot теперь позволяет формировать аналитические срезы по рекрутерам, вакансиям, источникам откликов за выбранный период.

Отдельные дашборды показывают движение кандидатов по этапам воронки — от отклика до найма. Система отображает динамику конверсий, время прохождения этапов и причины отказов, а также оценивает эффективность каналов привлечения.

Для HR-директора такая расширенная аналитика становится инструментом стратегического планирования. Она позволяет перейти от точечных решений и итоговых общих отчетов к системной оптимизации процессов найма — выявлять узкие места в воронке, перераспределять ресурсы между каналами привлечения и объективно оценивать эффективность каждого рекрутера. На основе данных можно прогнозировать сроки закрытия вакансий и формировать обоснованные KPI для команды, что в конечном итоге повышает управляемость и предсказуемость всего рекрутингового процесса.

Значение обновления для отрасли

Решения, реализованные в KitBot, отражают переход рынка от классических чат-ботов и фильтров к автономным ИИ-агентам, способным самостоятельно понимать прямую речь человека, принимать решения и обучаться под конкретные задачи бизнеса. Такой подход открывает новые возможности для масштабирования без увеличения штата и позволяет компаниям снижать издержки на 30–40%, передавая рутинные операции цифровым сотрудникам, которые работают стабильно и без перерывов. Технология уже проходит апробацию в энергетике, горнодобывающей отрасли и ритейле.

Интеллектуальный поиск по текстовым запросам, реализованный в KitBot, впервые позволяет рекрутерам отказаться от шаблонных фильтров и работать в естественной логике запроса, а новая система аналитики даёт HR-отделам инструменты для оценки не только итоговых показателей, но и конкретных действий, влияющих на успешный найм.

Отечественная омниканальная платформа KitBot от Nord Clan развивается как единая платформа для , объединяющая поиск персонала, внутренние коммуникации и аналитику. Решение используют компании, ориентированные на цифровизацию HR-процессов и повышение эффективности найма.