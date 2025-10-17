Россияне проверили в приложении «Честный Знак» 370 млн товаров

В 2025 г. вырос интерес пользователей приложения «Честный Знак» к проверке качества и безопасности товаров. С января 2025 г. через сервис было проверено уже свыше 100 млн товаров – на 38% больше, чем за три квартала 2024 г., а общее число установок приложения превысило отметку в 30 млн человек. С момента запуска россияне с его помощью уже отсканировали уже 370 млн единиц продукции, чтобы убедиться в их легальности и безопасности. Об этом CNews сообщили представители «Честный Знак».

Лидерами по числу проверок остаются крупнейшие города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону – на них приходится около 40% всей активности. География постепенно расширяется за счёт регионов с развитой розницей и онлайн-торговлей.

Сегодня через приложение можно проверить подлинность продукции в 33 товарных категориях – достаточно навести сканер в приложении на код ««Честный Знак»», который присутствует на всей маркируемой продукции. Больше всего сканирований с начала 2025 г. пришлось на одежду (18,4 млн), молоко и молочные продукты (18,2 млн), пиво (12,4), табачную продукцию (10,8 млн), безалкогольные напитки (10,3 млн), воду (7,1 млн), обувь (4,7 млн) и лекарства (4 млн).

Также россияне проверяли БАДы (3,8 млн), парфюмерию (1,8 млн), шины (1,4 млн) и алкоголь (1,15 млн). С помощью приложения с начала года пользователи просканировали 725 тыс. шуб и изделий из меха, 387 тыс. велосипедов и 206 тыс. фотоаппаратов.

Одной из самых востребованных функций приложения стала «Карта молока» – сервис, который позволяет отследить путь продукта от фермы до полки магазина, а общее число проверок молочной продукции превысило 72 млн сканирований. Дополнительно в приложении доступно напоминание о сроке годности: оно уведомит, когда продукт подходит к завершению и подскажет, что пора приобрести новую упаковку.

Отдельное внимание пользователи уделяют фармацевтическим товарам. Поиск лекарств через приложение был использован более 5 млн раз. Сервис позволяет найти препарат по всем аптечным сетям страны, введя торговое наименование или действующее вещество, и при необходимости забронировать его. Для людей с нарушениями зрения реализован голосовой режим: инструкции и описание товаров автоматически озвучиваются.

С мая 2023 г. проверка кодов маркировки стала доступна и через мобильное приложение «Госуслуги». За этот период с помощью функции «Госкан» они провели свыше 1,3 млн проверок.

Через встроенную систему обратной связи пользователи приложения «Честный Знак» направили 283 тыс. сообщений о нарушениях – от отсутствия маркировки до попыток продажи просроченной продукции. Наиболее частые жалобы касаются молочных товаров, табака и непромаркированной одежды, а также случаев несоответствия описания на упаковке данным в системе маркировки. Все обращения проверяются, и в случае подтверждения направляются в Роспотребнадзор и правоохранительные органы, что делает приложение эффективным инструментом общественного контроля и борьбы с нелегальной продукцией.

«Система маркировки перестала быть только инструментом прослеживаемости для государства. Приложение «Честный Знак» активно используется как потребительский сервис, влияющий на структуру спроса, репутацию ритейла и рост прозрачности в отдельных категориях товаров. Среди перспективных направлений — расширение функционала для одежды, электроники и продовольственных товаров с коротким сроком годности. Приложение продолжает развиваться как часть экосистемы потребительского контроля: пользователи все чаще совершают проверку перед покупкой, используют напоминания о сроке годности и жалуются на нарушения – это постепенно начинает менять поведение как покупателей, так и продавцов», – сказал заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.