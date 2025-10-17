Project Lad обеспечил контроль строительных проектов ГК «Лидер Групп»

ГК «Лидер Групп» внедрила облачный сервис Project Lad для централизованного мониторинга хода объектов строительства. Решение было адаптировано под новый бизнес-процесс: переход к полному контролю через внешнего генподрядчика и технадзор. Основной целью было обеспечить прозрачность и контроль за реализацией строительных проектов без необходимости содержания собственной проектной группы на площадке. Об этом CNews сообщили представители ГК Lad.

ГК «Лидер Групп» – строительная компания.

Project Lad – российская ИИ-система для управления на данных. Включает смарт-график календарно-сетевого планирования, управление финансами и ресурсами, прогнозирование и аналитику на основе реальных данных. ИИ-ассистент отвечает на вопросы, собирает отчеты и помогает принимать решения.

Компании-заказчику было необходимо решить ряд задач: проверять факт и качество работы генподрядчика; оперативно определять причину задержек — является ли она следствием действий самого генподрядчика или зависит от заказчика (финансирование, проектная документация); получать достоверную информацию для принятия своевременных решений и предотвращения масштабных просрочек; формировать объективный прогноз по срокам сдачи объектов на основе фактического прогресса; предоставлять руководству «единый источник правды» о ходе реализации проекта для обсуждений с генподрядчиком и акционерами.

В ходе реализованного проекта система Project Lad была настроена для сбора и визуализации ключевых данных заказчика об утвержденных графиках, фактическом прогрессе на основе еженедельных отчетов технадзора и причинах отклонений. Особое внимание уделено анализу причин задержек, таких как действия генподрядчика или задержка выдачи проектной документации заказчиком. Это позволяет точно распределять ответственность и принимать своевременные управленческие решения.

По условиям проекта решение было предназначено для целей стратегического мониторинга со стороны владельцев и топ-менеджмента. Уровень детализации графика намеренно укрупненный. Решение предоставляет генеральному директору и акционерам единую цифровую панель управления (дашборд) для всех объектов.

Уже на этапе пилота внедрение продемонстрировало эффективность: руководство заказчика получило оперативный доступ к ключевым показателям объектов, что повысило прозрачность и помогло сохранить деловые отношения с партнерами за счет объективной фиксации причин отклонений.

По словам представителей заказчика, ключевой ценностью реализованного проекта стала классификация причин отклонений, что позволяет точно распределять ответственность. Система позволяет фиксировать причины задержек объективно, что помогает избежать конфликтов с проверенными генподрядчиками, не нагружая их дополнительной работой.