CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Project Lad обеспечил контроль строительных проектов ГК «Лидер Групп»

ГК «Лидер Групп» внедрила облачный сервис Project Lad для централизованного мониторинга хода объектов строительства. Решение было адаптировано под новый бизнес-процесс: переход к полному контролю через внешнего генподрядчика и технадзор. Основной целью было обеспечить прозрачность и контроль за реализацией строительных проектов без необходимости содержания собственной проектной группы на площадке. Об этом CNews сообщили представители ГК Lad.

ГК «Лидер Групп» – строительная компания.

Project Ladроссийская ИИ-система для управления на данных. Включает смарт-график календарно-сетевого планирования, управление финансами и ресурсами, прогнозирование и аналитику на основе реальных данных. ИИ-ассистент отвечает на вопросы, собирает отчеты и помогает принимать решения.

Компании-заказчику было необходимо решить ряд задач: проверять факт и качество работы генподрядчика; оперативно определять причину задержек — является ли она следствием действий самого генподрядчика или зависит от заказчика (финансирование, проектная документация); получать достоверную информацию для принятия своевременных решений и предотвращения масштабных просрочек; формировать объективный прогноз по срокам сдачи объектов на основе фактического прогресса; предоставлять руководству «единый источник правды» о ходе реализации проекта для обсуждений с генподрядчиком и акционерами.

В ходе реализованного проекта система Project Lad была настроена для сбора и визуализации ключевых данных заказчика об утвержденных графиках, фактическом прогрессе на основе еженедельных отчетов технадзора и причинах отклонений. Особое внимание уделено анализу причин задержек, таких как действия генподрядчика или задержка выдачи проектной документации заказчиком. Это позволяет точно распределять ответственность и принимать своевременные управленческие решения.

По условиям проекта решение было предназначено для целей стратегического мониторинга со стороны владельцев и топ-менеджмента. Уровень детализации графика намеренно укрупненный. Решение предоставляет генеральному директору и акционерам единую цифровую панель управления (дашборд) для всех объектов.

Уже на этапе пилота внедрение продемонстрировало эффективность: руководство заказчика получило оперативный доступ к ключевым показателям объектов, что повысило прозрачность и помогло сохранить деловые отношения с партнерами за счет объективной фиксации причин отклонений.

По словам представителей заказчика, ключевой ценностью реализованного проекта стала классификация причин отклонений, что позволяет точно распределять ответственность. Система позволяет фиксировать причины задержек объективно, что помогает избежать конфликтов с проверенными генподрядчиками, не нагружая их дополнительной работой.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Нейросети убивают высшее образование в ИТ. Выпусников вузов после учебы не берут на работу – вместо них трудятся алгоритмы

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

В Москве и Питере коллапс рынка дата-центров. В ЦОДах почти не осталось места под новые серверы, цены рванули ввысь

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Мошенники научились снимать с россиян самозапреты на кредиты и оформлять займы

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще