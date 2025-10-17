4G приходит в горы: «МегаФон» запустил сотовую связь еще в двух тувинских поселениях

Более 2000 жителей Тувы впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE) в селах Теве-Хая Дзун-Хемчикского кожууна и Дерзиг-Аксы Каа-Хемского кожууна. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Расширение покрытия LTE-сети «МегаФона» в Туве стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при поддержке Министерства цифрового развития республики. В программу вошли населенные пункты, расположенные в горной местности региона.

«Наша компания рассматривает различные варианты, чтобы обеспечить жителям малочисленных и труднодоступных поселений доступ к 4G. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в данном случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на оборудовании других операторов. Таким образом мы увеличиваем зону покрытия без строительства новых базовых станций, экономим ресурсы и сокращаем расходы на инфраструктуру. Для людей это значит одно — стабильная связь и возможность пользоваться современными онлайн-сервисами независимо от места проживания», – сказала директор «МегаФона» в Республике Тыва Светлана Симаткина.

Теперь жители Теве-Хая и Дерзиг-Аксы могут пользоваться всеми возможностями LTE-сети оператора — работать и учиться дистанционно, оплачивать счета, получать госуслуги, смотреть видео в высоком разрешении и общаться в мессенджерах без перебоев. Сотовая связь также помогает педагогам и медикам в решении повседневных задача — им стало проще консультировать, обучать и взаимодействовать с коллегами онлайн, независимо от местоположения.

Кроме местных жителей преимущества цифровизации ощутят и туристы. Дерзиг-Аксы расположено на живописном берегу Малого Енисея. Летом сюда можно приехать на несколько дней с палатками, или остановиться в гостевом доме. А рядом с селом Теве-Хая возвышается одноименная гора, от которой село и получило свое название. «Верблюжья скала» – в переводе с тувинского – уникальная природная достопримечательность республики, находящаяся под охраной государства. Наличие сотовой сети «МегаФона» в населенном пункте позволит владельцам «зеленых» сим-карт из других регионов прокладывать маршруты онлайн, пользоваться навигацией, делиться координатами в мессенджерах и вести прямые эфиры, общаться с родными и близкими, которые остались дома, создавать фото- и видеоконтент в реальном времени, а при необходимости связаться с экстренными службами.

В обоих населенных пунктах местным жителям и приезжим также доступны голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.