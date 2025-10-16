CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

MR создал серию мультфильмов при помощи искусственного интеллекта

MR первым из российских девелоперов создал серию мультфильмов при помощи искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители MR.

Нейросети стали частью рабочей рутины в MR — с помощью искусственного интеллекта он создает фильмы о проектах из «оживленных» рендеров, собирает аналитические данные, разрабатывает брендинг.

«Мы решили создать серию мультфильмов, чтобы в веселой, эмоциональной и очень понятной форме довести до наших потенциальных клиентов преимущества образа жизни, который предлагает «МЫС». Такой легкий и удобный формат позволяет нам раскрыть основные преимущества проекта в течение пары минут без утомительного скроллинга и чтения презентаций и буклетов», — сказал Алексей Годованец, директор по девелопменту и управляющий партнер MR.

