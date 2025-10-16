CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Эксперты обсудят современные вызовы при реализации ЦОД

К2Тех приглашает ИТ-специалистов принять участие в демо-дне PRO ЦОД «Проектирование и строительство дата-центров: вызовы времени». Участников ждет насыщенная деловая программа, нетворкинг с экспертами рынка, а также экскурсия в тестовые лаборатории и действующий ЦОД.

Инженеры и проектировщики К2Тех совместно с ведущими экспертами по ЦОД на отечественном рынке обсудят текущую ситуацию на рынке и рассмотрят факторы влияния на развитие рынка ЦОД в РФ: законодательство, дефицит мощностей, энергоэффективность и пр. Эксперты также рассмотрят особенности инфраструктурных решений в эпоху ИИ, высоконагруженные стойки и системы охлаждения, высокоплотные решения и комплексную безопасность дата-центров.

К участию приглашаются руководители дата-центров, коммерческие директора, главные инженеры, директоры по эксплуатации и ИТ-специалисты.

Мероприятие состоится в Москве 28 октября с 9.00 до 18.00. Участие бесплатное, каждый участник проходит предварительную модерацию после регистрации.

Регистрируйтесь на демо-день PRO ЦОД «Проектирование и строительство дата-центров: вызовы времени».

Рекламаerid:2W5zFK8zsVAРекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797Сайт: https://k2int.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Люди во всем мире страшатся развития ИИ. Американцы и итальянцы боятся больше всех

Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

Разработчик ОС «Альт» анонсировал специальные цены на покупку и обновление продуктов до конца 2025 года

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

ИТ-компании бьют тревогу: отмена налоговых льгот ударит по госорганам и по бюджету

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще