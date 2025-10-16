CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ашан» внедрил российскую систему A.TMS компании «Адвантум»

Ритейлер «Ашан» завершил внедрение системы A.TMS с модулем маршрутизации компании «Адвантум». Проект стал частью программы импортозамещения и цифровизации логистики – ключевого направления в развитии федеральной сети.

Теперь «Ашан» управляет доставками через единый цифровой контур: рейсы контролируются онлайн; водители работают через мобильное приложение и ТСД; система автоматически рассчитывает себестоимость каждого рейса; предиктивная модель помогает управлять инцидентами и задержками.

Решения «Адвантум» уже доказали эффективность в других федеральных сетях и промышленных компаниях, отмечают в компании.

«Цифровая трансформация — один из ключевых приоритетов нашей компании. Внедрение A.TMS позволило нам создать полностью прозрачную систему управления доставками, где каждый этап процесса находится под контролем», — отметили в «Ашан Ритейл Россия».

