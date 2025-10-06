CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ред Софт» и «ДатаМайнд» подтвердили совместимость Sigla Vision с «Ред ОС» версий 7.3 и 8

«Ред Софт», разработчик программного обеспечения, и компания «ДатаМайнд» объявили об успешном завершении тестирования и полной совместимости self-service платформы для бизнес-аналитики Sigla Vision с операционной системой «Ред ОС» версий 7.3.4 и 8.0. Сертификаты совместимости подтверждают полную готовность Sigla Vision к эксплуатации в корпоративных и государственных ИТ-средах, где обязательны отечественные операционные системы.

Совместимость российской операционной системы «Ред ОС» и платформы бизнес-аналитики Sigla Vision представляет собой готовую основу для построения корпоративной BI-платформы, соответствующей требованиям импортозамещения.

Sigla Vision – современное корпоративное веб-приложение для продвинутой бизнес-аналитики, разработанное на Java. Решение оснащено встроенными ETL-инструментами и self-service функциональностью. Платформа включена в Единый реестр российского ПО Минцифры России, что подчеркивает соответствие продукта государственным стандартам и стратегии технологического суверенитета.

«Ред ОС» — российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России и входит в реестр российского программного обеспечения Минцифры России. Разработка «Ред ОС» ведется в закрытом контуре «Ред Софт», исходный код и репозиторий хранятся на территории РФ. Недавно компания «Ред Софт» выпустила обновления для стандартной редакции «Ред ОС» версий 8 и 7.3. Теперь система включает более свежие версии ядра и ПО, а также обновленный дизайн всех графических интерфейсов.

Екатерина Панферова, директор по продукту SiglaVision и бизнес-развитию «ДатаМайнд, сказала»: «Сотрудничество с компанией «Ред Софт» для нас имеет особую ценность. Подтверждение совместимости Sigla Vision с «Ред ОС» расширяет горизонты применения нашей платформы и обеспечивает клиентам уверенность в том, что аналитика будет работать стабильно в защищённой ИТ-среде. Этот шаг усиливает доверие к нашему решению и открывает новые возможности для внедрения в госсекторе и корпоративных структурах. Мы будем продолжать развитие партнёрства, чтобы предлагать рынку современные и эффективные инструменты анализа данных».

«Подтверждение совместимости Sigla Vision с «Ред ОС» — значимый шаг в создании надежных российских ИТ-решений. Совместимость продуктов дает рынку готовую основу для создания защищенной системы бизнес-аналитики на базе отечественной операционной системы, что полностью соответствует требованиям импортозамещения», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

