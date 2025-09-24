CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Подписан договор о сотрудничестве МИЛМ «Микрона» и GS Nanotech

23 сентября GS Nanotech (входит в холдинг GS Group), предприятие по разработке, корпусированию и тестированию микроэлектронной продукции, и Московская испытательная лаборатория микроэлектроники МИЛМ «Микрона» (входит в группу компаний «Элемент», резидент ОЭЗ «Технополис Москва»), подписали договор о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

Предмет договора: подготовка и проведение испытаний образцов изделий электронной компонентной базы и электронных модулей на стойкость к воздействию внешних факторов.

«Мы видим тренд на замещение корпусирования в странах Азии отечественными производствами. В продолжении его развития нам предстоит подтвердить качество своей сборки, с этой целью мы продолжаем наше многолетнее успешное сотрудничество с ГК Элемент, – сказал генеральный директор GS Nanotech Сергей Пластинин. – Именно для этого у нас должны быть лаборатории, которые помогают нам проводить входной контроль материалов и выходной контроль готовых изделий».

Московская испытательная лаборатория микроэлектроники – новое предприятие «Микрона» в группе компаний «Элемент», созданное при поддержке Правительства Москвы. Основная цель деятельности МИЛМ – замещение услуг западных лабораторий, методик измерений и исследований химических материалов и электронной компонентной базы.

«Мы развиваем новое направление испытаний электронной компонентной базы для гражданского рынка и химических материалов, это необходимо для успешного решения задач импортозамещения. Российские производители сейчас разрабатывают большое количество материалов, что требует соответствующих испытаний и подтверждения качества перед тем, как использовать их в производстве. Помимо этого, в компетенции нового предприятия – тестирование электронной компонентной базы и электронных модулей, проверка и подтверждение их качественных характеристик», – сказала Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО «Микрон».

