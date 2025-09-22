«Корус Консалтинг» обновил корпоративный портал на базе «Битрикс24» для строительной компании Step

ГК «Корус Консалтинг» завершила обновление корпоративного портала компании Step, реализованного на базе «Битрикс24». Благодаря переходу на последнюю версию платформы удалось повысить уровень информационной безопасности и сохранить уникальные доработки ИТ-решения. Также сотрудники, HR-специалисты и руководители получили доступ к расширенной функциональности, включая встроенный искусственный интеллект CoPilot. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Step – российская генподрядная компания, специализирующаяся на гражданском и промышленном строительстве с 1993 г. Компанией реализовано более 200 проектов по заказу организаций из 22 стран. В штате более 400 сотрудников.

В 2020 г. «Корус Консалтинг» внедрил корпоративный портал на базе «Битрикс24» для компании Step. Около 70% персонала компании работают на объектах, поэтому ключевой задачей проекта было объединение офисных сотрудников и специалистов на строительных площадках в разных городах. Для этого специалисты «Корус Консалтинг» создали единое информационное пространство, доступное в любой момент со всех устройств: компьютеров, смартфонов и планшетов.

За пять месяцев эксперты запустили интранет с полезными инструментами для общения и быстрого решения рабочих задач, настроили интеграции с «1С:ЗУП», Active Directory и Exchange. На портале появились личный кабинет сотрудника с быстрым доступом к заявкам и сервисам, главная страница с новостной лентой, сообщества, блогосфера, модуль строительных объектов, опросы, вакансии, телефонный справочник, доска почета и другие модули.

В 2024 г. в компании Step сформировался запрос на расширение функциональности корпоративного портала за счет обновления платформы до последней версии «Битрикс24». Важным условием было сохранение ранее выполненных доработок.

К примеру, модуль строительных объектов – информационный центр, который позволяет сотрудникам получать информацию о текущих и завершенных проектах, накапливать экспертизу и делиться опытом: какая команда работала над проектом, кто ей руководил, какие технологии использовались и так далее. Для создания этого модуля требовалась адаптация исходного кода, чтобы увеличить вычислительные мощности системы и загружать на портал фотографии объектов в самом высоком разрешении.

Компания Step обратилась в ГК «Корус Консалтинг», которая продолжала оказывать техническую поддержку после внедрения системы. Команда подрядчика помогла сформулировать цели и задачи, а затем провела масштабное обновление системы в кратчайшие сроки.

«Отсутствие обновлений в любой системе может создать риски для информационной безопасности, поэтому мы решили перейти на последнюю версию платформы “Битрикс24”. Кроме того, наши специалисты получили доступ к новой функциональности: мы активно используем встроенный искусственный интеллект CoPilot для написания и редактирования новостей, создания вакансий, обработки информации и других задач», – сказала Елена Зайцева, специалист по поддержке корпоративных информационных систем Step.

«Открытый исходный код “Битрикс24” позволяет легко дорабатывать корпоративный портал под индивидуальные потребности бизнеса, сохраняя высокий уровень безопасности и независимость от вендора. Однако при обновлении могут возникать сложности, особенно в части кастомизированной функциональности. Мы быстро и аккуратно обновили интранет, расширили его функциональность, не нарушив логику и архитектуру ИТ-системы», – сказал Антон Бобров, директор по развитию K-Team HRM, директор департамента корпоративных сервисов ГК «Корус Консалтинг».