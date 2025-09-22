CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Корпорация ITG внедрила программу лояльности на платформе Grandbazar

Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус» анонсировал итоги внедрения корпоративной программы лояльности, построенной на базе платформы Grandbazar. Проект доказал эффективность: индекс лояльности (eNPS) сотрудников достиг 70%, более 90% команды пользуются платформой, а вовлеченность во внутренние HR- и корпоративные мероприятия выросла в среднем в два раза. Об этом CNews сообщили представители ITG.

Внедрение программы проходило при методологической и организационной поддержке агентства Drozd, которое обеспечило настройку коммуникационных сценариев, интеграцию игровых элементов и адаптацию интерфейсов под задачи корпорации ITG. Благодаря этому программа лояльности встроилась в повседневную жизнь компании: сотрудники получают корпоративную валюту за достижения и могут обменивать ее на фирменный мерч, билеты на мероприятия, а также оплачивать ДМС, спортзал, дополнительный инвентарь и технику. Игровые механики, персонализированный маскот и моментальные награды усилили вовлеченность сотрудников в рабочие процессы. Дополнительный эффект дала интеграция корпоративных новостей и событий, превратившая платформу корпоративной лояльности в единый центр коммуникации внутри ITG.

«Корпорация ITG видит стратегический потенциал в развитии HRTech, поскольку конкуренция на рынке все чаще ведется не только за клиентов, но и за таланты. Grandbazar стал нашим вкладом в развитие этого направления. Сначала платформа была протестирована внутри нашей экосистемы, объединяющей более 20 компаний корпорации ITG. По итогам шести месяцев работы Grandbazar подтвердил свою эффективность и продемонстрировал, что способен выполнять не только функцию инструмента поощрения, но и формировать ядро корпоративной культуры. На основании полученного опыта мы готовы предложить платформу как продукт внешним клиентам. Уверен, что подобные решения в ближайшие годы станут стандартом управления корпоративной культурой», — сказал Дмитрий Гачко, основатель корпорации ITG и технопарка «ИТ Парк Рус».

