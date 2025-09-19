«Яндекс Браузер»: каждое третье поручение альфа-версии ИИ-агента — просьба помочь с покупками

Пользователи чаще всего используют ИИ-агентов в браузере в качестве помощников для шоппинга, организации путешествий и работы с документами. К такому выводу пришли аналитики «Яндекс Браузера», изучив обезличенные данные участников альфа-тестирования Алисы в режиме ИИ-агента. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Исследование показало, что треть (32%) всех задач, которые делегируют пользователи браузерному агенту, связана с подбором товаров в интернет-магазинах. Алиса в режиме ИИ-агента способна изучать информацию о продуктах и собирать товары в корзину, даже если ей не дали конкретного списка покупок. Например, на запрос «найди две-три популярные марки пельменей, убедись, что в начинке нет крахмала» она отобрала продукты известных брендов и проверила состав каждого их них.

Алиса в роли ИИ-агента также умеет изучать не только текст, но и изображения. Для запроса «подбери в магазине одежду в цветотипе "нежная осень"» она распознала палитру оттенков на фотографиях в карточках товаров, оценила соответствие заданной палитре и предоставила пользователю подходящую подборку.

Второе по популярности направление использования ИИ-агента — организация путешествий. На такие поручения приходится 13% запросов. Участники тестирования, в частности, просили Алису в режиме ИИ-агента «построить пешеходный маршрут по Кронштадту и выбрать три-четыре лучшие локации». Алиса в ответ на такой запрос сама нашла, какие места считаются лучшими, а затем — открыла карты и составила план прогулки.

Третье место занимают рутинные операции с текстами и данными — 10% от общего числа задач. Первые пользователи Алисы в режиме ИИ-агента поручали ей сортировать и редактировать документы, управлять электронной почтой и использовать онлайн-сервисы для повышения продуктивности.

У ИИ-агентов нет жестко заданных алгоритмов действий — они самостоятельно находят оптимальные пути решения. Благодаря этому Алиса справилась даже с неожиданными поручениями. В ходе тестирования она даже выполнила шуточную просьбу «поиграй в крестики-нолики»: нашла сайт с онлайн-версией игры и начала делать ходы, нажимая курсором на игровое поле.