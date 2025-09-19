Sitronics Electro запустила серийное производство зарядных станций eStation Pro и eStation Standard

Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяет линейку собственного оборудования и запускает серийное производство новых моделей зарядных станций для электромобилей — eStation Pro и eStation Standard.

eStation Pro — быстрая зарядная станция мощностью от 60 до 120 кВт, которая одновременно может заряжать до трех электромобилей. Выпускается с двумя быстрыми и одним медленным коннекторами. По сравнению с моделью eStation Super новинка заметно компактнее, что особенно важно при установке на подземных паркингах или в других локациях с ограниченным пространством.

eStation Standard — быстрая зарядная станция мощностью до 80 кВт с такой же конфигурацией коннекторов. Ее можно установить как на фундамент, так и прикрепить к стене. В последнем варианте станция экономит полезное место на парковке. Кроме того, если здание принадлежит владельцу ЭЗС, то это позволяет избежать дополнительных согласований с собственником парковки.

Обе модели рассчитаны на городские локации с ограниченными мощностями. Среднее время зарядки на них составляет около двух часов. Поэтому станции подходят для паркингов жилых комплексов, ресторанов и кафе, фитнес- и бизнес-центров, салонов красоты и торговых площадок.

eStation Pro и eStation Standard имеют высокий уровень локализации и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

«Стоимость присоединения дополнительных мощностей может доходить до миллиона и выше. Наши новые модели позволяют устанавливать станции в удобных для зарядки локациях без жесткой привязки к мощности. В перспективе на них возможна субсидия», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

Новые станции комплектуются бесплатной системой мониторинга и конфигурирования eStation Management. Она собирает и анализирует данные сигнального обмена между автомобилем и станцией, обеспечивая диагностику в режиме реального времени. Это позволяет устранять большинство ошибок дистанционно, без выезда инженеров.

Для корпоративных клиентов доступна кастомизация станций: выбор крепления, цвета индикаторов и оформление в фирменном стиле.