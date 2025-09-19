CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics Electro запустила серийное производство зарядных станций eStation Pro и eStation Standard

Оператор и производитель зарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) расширяет линейку собственного оборудования и запускает серийное производство новых моделей зарядных станций для электромобилей — eStation Pro и eStation Standard.

eStation Pro — быстрая зарядная станция мощностью от 60 до 120 кВт, которая одновременно может заряжать до трех электромобилей. Выпускается с двумя быстрыми и одним медленным коннекторами. По сравнению с моделью eStation Super новинка заметно компактнее, что особенно важно при установке на подземных паркингах или в других локациях с ограниченным пространством.

eStation Standard — быстрая зарядная станция мощностью до 80 кВт с такой же конфигурацией коннекторов. Ее можно установить как на фундамент, так и прикрепить к стене. В последнем варианте станция экономит полезное место на парковке. Кроме того, если здание принадлежит владельцу ЭЗС, то это позволяет избежать дополнительных согласований с собственником парковки.

Обе модели рассчитаны на городские локации с ограниченными мощностями. Среднее время зарядки на них составляет около двух часов. Поэтому станции подходят для паркингов жилых комплексов, ресторанов и кафе, фитнес- и бизнес-центров, салонов красоты и торговых площадок.

eStation Pro и eStation Standard имеют высокий уровень локализации и включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

«Стоимость присоединения дополнительных мощностей может доходить до миллиона и выше. Наши новые модели позволяют устанавливать станции в удобных для зарядки локациях без жесткой привязки к мощности. В перспективе на них возможна субсидия», — сказал Андрей Гурленов, генеральный директор Sitronics Electro.

Новые станции комплектуются бесплатной системой мониторинга и конфигурирования eStation Management. Она собирает и анализирует данные сигнального обмена между автомобилем и станцией, обеспечивая диагностику в режиме реального времени. Это позволяет устранять большинство ошибок дистанционно, без выезда инженеров.

Для корпоративных клиентов доступна кастомизация станций: выбор крепления, цвета индикаторов и оформление в фирменном стиле.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Huawei представила альтернативу западным технологиям на чипах Ascend для ИИ-серверов, ИТ-система похожа на NVLink от Nvidia

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Microsoft превращает пустующие здания крупнейшего в мире производителя iPhone в «самый мощный в мире» ЦОД

CNews — 25 лет лидерства

DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще