Рустам Минниханов поддержал инициативу CommuniGate Pro по созданию эталонного суверенного рабочего места сотрудника

Разработчик отечественной платформы корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro заявил о готовности создать эталонное суверенное рабочее место сотрудника на базе Татарстана и Иннополиса. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал предварительное согласие на старт проекта. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

CommuniGate Pro — российская платформа для унифицированных корпоративных коммуникаций, которая по принципу единого окна объединяет в себе почту, календарь, планировщик задач, контакты, ВКС, телефонию, контакт-центр и мессенджер. Продукт имеет 27-летнюю историю внедрений в коммерческих компаниях и госсекторе по всей России — от Калининграда до Владивостока, а также в 53 странах по всему миру.

Компания совместно с партнерами продемонстрировала готовое рабочее место сотрудника, которое полностью построено на российских технологиях. Были представлены российская операционная система, отечественный ноутбук ICL, а также платформа CommuniGate Pro.

Компания также предложила запустить пилотный проект по внедрению суверенного рабочего места на базе Татарстана и Иннополиса. Готовое к тиражированию решение будет апробировано на территории республики, после чего может быть масштабировано в других регионах. Инициатива получила предварительное согласие от главы Татарстана.

«Мы совместно с нашими партнерами предлагаем создать “эталонное суверенное рабочее место”, которое на 100% “от кода до железа” будет основано на российском стеке. Это полностью контролируемая и безопасная альтернатива иностранным продуктам. Убежден, что подобный проект позволит значительно ускорить темпы импортозамещения и скорость достижения цифровой независимости российских заказчиков», — сказал Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro.