Нейросеть «Алиса» оживила фото более 1,5 млн раз за два дня

За первые два дня пользователи оживили более 1,5 млн изображений, а приложение «Алиса» вышло на первое место в App Store в категории «Образ жизни». Среднее время, которое пользователи проводят в приложении, увеличилось в два раза. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая технология заинтересовала не только пользователей, но и бренды — среди первых к сервису подключились Ozon, «Профи.ру», Х5 Group, Hoff, «МегаФон» и «Банки.ру».

16 сентября 2025 г. в приложении «Алиса» появилась новая функциональность «Оживи фото». С ее помощью можно превращать статические изображения в видео длительностью 4 секунды.

