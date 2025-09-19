CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для автобусного парка Улан-Удэ

МТС внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения для МУП «Городские маршруты» в Улан-Удэ. Решение позволит осуществлять круглосуточный мониторинг за главным автопарком пассажирских перевозок города и обеспечить безопасность сотрудников предприятия и автотранспорта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеобезопасности развернута по периметру автобусного парка, а также на территории стояночного и ремонтных боксов. Она позволяет удаленно в режиме онлайн наблюдать за перемещением автотранспорта, контролировать соблюдение производственных норм и графиков, а также помогает обеспечить безопасность транспортных средств. Несколько десятков камер передают на сервер «Городских маршрутов» запись видео и звука и настроены на круглосуточный режим работы, в том числе − в темное время суток.

В дальнейшем функционал камер позволит при необходимости развернуть систему аналитики на ресурсах компании для оптимизации бизнес-процессов. К примеру, чтобы распознавать номера автотранспорта. Эта опция позволит службе безопасности пресекать несанкционированный доступ на территорию автобусного парка, а также может стать инструментом для работы с конфликтными ситуациями.

«Цифровые технологии помогают оптимизировать управление безопасностью и обеспечить комфорт и защищенность сотрудников и имущества компании. Наш совместный проект с “Городскими маршрутами»” – яркий пример этого. Высокая эффективность системы обусловлена тем, что камеры можно разместить повсеместно и в неограниченном количестве. Кроме того, у нашей системы видеонаблюдения высокий потенциал расширения функционала. Например, видеомониторинг можно интегрировать с сигнализацией. В таком случае во время экстренной ситуации, система сама, без участия человека, вызовет необходимые службы», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

«”Городские маршруты” обеспечивают функционирование и развитие транспортной инфраструктуры столицы Республики Бурятия. Сейчас наш автопарк насчитывает более 200 единиц автобусов и 400 сотрудников, и наш приоритет – своевременный выход автобусов в рейсы согласно расписанию, чтобы жители и гости Улан-Удэ могли перемещаться по городу без задержек. Это возможно, когда техника в полной сохранности и вовремя прошла техобслуживание. Установленная на территории автопарка и ремонтного бокса система видеонаблюдения усилит режим охраны и безопасности сотрудников и поможет контролировать график работ», — сказал директор МУП «Городские маршруты» Олег Зайцев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще