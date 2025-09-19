МТС развернула систему дистанционного видеонаблюдения для автобусного парка Улан-Удэ

МТС внедрила систему интеллектуального видеонаблюдения для МУП «Городские маршруты» в Улан-Удэ. Решение позволит осуществлять круглосуточный мониторинг за главным автопарком пассажирских перевозок города и обеспечить безопасность сотрудников предприятия и автотранспорта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Система видеобезопасности развернута по периметру автобусного парка, а также на территории стояночного и ремонтных боксов. Она позволяет удаленно в режиме онлайн наблюдать за перемещением автотранспорта, контролировать соблюдение производственных норм и графиков, а также помогает обеспечить безопасность транспортных средств. Несколько десятков камер передают на сервер «Городских маршрутов» запись видео и звука и настроены на круглосуточный режим работы, в том числе − в темное время суток.

В дальнейшем функционал камер позволит при необходимости развернуть систему аналитики на ресурсах компании для оптимизации бизнес-процессов. К примеру, чтобы распознавать номера автотранспорта. Эта опция позволит службе безопасности пресекать несанкционированный доступ на территорию автобусного парка, а также может стать инструментом для работы с конфликтными ситуациями.

«Цифровые технологии помогают оптимизировать управление безопасностью и обеспечить комфорт и защищенность сотрудников и имущества компании. Наш совместный проект с “Городскими маршрутами»” – яркий пример этого. Высокая эффективность системы обусловлена тем, что камеры можно разместить повсеместно и в неограниченном количестве. Кроме того, у нашей системы видеонаблюдения высокий потенциал расширения функционала. Например, видеомониторинг можно интегрировать с сигнализацией. В таком случае во время экстренной ситуации, система сама, без участия человека, вызовет необходимые службы», — отметила директор МТС в Республике Бурятия Жанна Дорошова.

«”Городские маршруты” обеспечивают функционирование и развитие транспортной инфраструктуры столицы Республики Бурятия. Сейчас наш автопарк насчитывает более 200 единиц автобусов и 400 сотрудников, и наш приоритет – своевременный выход автобусов в рейсы согласно расписанию, чтобы жители и гости Улан-Удэ могли перемещаться по городу без задержек. Это возможно, когда техника в полной сохранности и вовремя прошла техобслуживание. Установленная на территории автопарка и ремонтного бокса система видеонаблюдения усилит режим охраны и безопасности сотрудников и поможет контролировать график работ», — сказал директор МУП «Городские маршруты» Олег Зайцев.