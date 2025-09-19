CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС оцифровала известное среди поклонников этнотуризма село в Красноярском крае

МТС расширяет покрытие сети LTE, охватывая новые населенные пункты с богатой историей. Теперь высокоскоростной мобильный интернет стал доступен жителям еще семи деревень и сел Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть МТС появилась в поселке Бугуртак, селах Талое, Рождественское, Красный Курыш, Большие Сыры и Тюльково, а также в деревне Александровка — работы затронули Курагинский, Казачинско-Пировский, Иланско-Нижнеингашский, Балахтинско-Новоселовский, Канский и Красноярский округа. Более четырех с половиной тысяч человек теперь имеют доступ к высокоскоростному мобильному интернету МТС благодаря запуску покрытия сети 4G.

«Основной тренд для нас на 2025 г. — масштабное строительство сети МТС в Красноярском крае. Наши технические специалисты без устали трудятся в разных уголках региона для того, чтобы связью четвертого поколения были охвачены как жители малых и отдаленных населенных пунктов, так и новых микрорайонов малых городов края. Всего за год мы запустили в эфир более 90 новых базовых станций, часть из которых — отечественного производства, а лидерами среди округов по количеству локаций с обновленным покрытием стали Ирбейско-Саянский, Назаровский, Большемуртинский и Шарыповский», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Среди поселений, где заработала мобильная связь МТС, есть и старейшие — например, село Рождественское, основанное в 1625 г. по просьбе игуменьи Енисейского женского монастыря Ефросиньи Племянниковой как деревня Монастырщина. Именно здесь, как отмечают историки, зародилось хлебопашество Приенисейского края. Высокоскоростной интернет позволит использовать полезные приложения поклонникам этнотуризма, которые, отправляясь в Казачинское, заезжают также в Рождественское ради частично сохранившихся здесь памятников культурного наследия — усадьбы Бутусовых и церкви Николая Чудотворца.

