МТС окутала коттеджные поселки Хабаровска высокоскоростным интернетом

МТС усилила сеть LTE в железнодорожном районе Хабаровска. В результате модернизации оборудования скорость мобильного интернета МТС на треть выросла в крупных коттеджных поселках Хабаровска и месте отдыха горожан – питомнике имени А.М. Лукашова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС ускорили интернет на территории, где расположены поселки Лукашово-2, Лукашово-3 и квартал таунхаусов Культура.Клуб. Новые скорости МТС доступны также почти семи тысячам жителям соседних многоквартирных домов и частного сектора.

Еще одна локация, где хабаровчанам стал доступен высокоскоростной интернет МТС – питомник имени А.М. Лукашова. Природный парк в черте Хабаровска считается первым на Дальнем Востоке плодово-ягодным питомником. Сейчас это природный парк краевого значения и популярное место для пеших и велопрогулок, а также фотосессий. Усиление мощностей LTE МТС позволит посетителям с большим комфортом отдыхать на территории парка: загружать онлайн-карты и делиться впечатлениями в соцсетях и мессенджерах.

«Мы работаем над тем, чтобы цифровые сервисы были надежными и доступными. Для молодых семей в коттеджных поселках это особенно важно: детям — для учебы, родителям — для работы. Наша технология помогает организовать бесперебойное подключение для всех членов семьи одновременно. А улучшение связи в таких местах, как парк Лукашова, — это наш вклад в то, чтобы отдых горожан был современным и комфортным. Осенью он становится точкой притяжения для любителей фотосессий. Теперь можно гулять среди осенних красок и мгновенно делиться яркими фото в соцсетях с друзьями», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.