МТС на треть ускорила мобильный интернет в районе «Фортуны»

МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории комплекса торговых центров «Фортуна» и его окрестностях. За счет обновления телеком-оборудования скорость 4G-интернета в локациях выросла в среднем на треть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Ускоренный интернет МТС уже почувствовали посетители и сотрудники всех торговых центров, расположенных на территории и вблизи комплекса «Фортуна», а также в районе авторынка и прогулочных зон, в частности на Нижней Набережной, парке развлечений, кафе и других объектах.

Скорость передачи данных выросла и на территории жилых микрорайонов – предместье Марата и Рабочее и вблизи транспортной инфраструктуры, в частности на Маратовском кольце, остановочных пунктах, а также около и внутри социальных объектов.

«Ежедневно торговые центры в районе «Фортуны», где можно приобрести почти все необходимое, от продуктов питания и стройматериалов до автомобиля, посещают тысячи горожан. При активном использовании онлайн-сервисов во время шопинга, особенно в часы пик, нагрузка на сеть увеличивается и абонентам может быть тесно в сети. Чтобы обеспечить стабильную работу, мы планомерно обновляем телеком-оборудование в городских локация и увеличиваем скорость интернета, оптимизируя распределение частот в сетях 4G. С начала года мы уже увеличили скорость LTE в Ленинском округе, на Синюшиной горе, в микрорайонах Юбилейный, Первомайский, Солнечный, Дзержинске и других локациях», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.