«МегаФон»: челябинские сельчане активнее горожан используют умные устройства

За пределами больших городов жители Южного Урала стали чаще использовать современные технологии в своих домах. В течение года количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах области, выросло на 14%. При этом в городах этот показатель увеличился лишь на 2%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Сосновский район. Местные жители составляют 34% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Каслинского (10%) и Аргаяшского (6%) районов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах Челябинской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 36% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (30%), а третью — жители 55–64 лет (16%). Менее активна аудитория 25–34 лет (11%) и старше 65 лет (6%). Молодежь в возрасте 17–24 лет составляет лишь 1% от всех пользователей.

Жители региона чаще всего управляют камерами наблюдения, отопительными системами, охранными комплексами и прочими интеллектуальными приборами через мобильные приложения, звонки или SMS‑команды — количество входящих сообщений на GSM-модули за год выросло на 3%.

SIM-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала 2025 г. модернизировали и построили более 30 объектов связи на Южном Урале, в том числе в Челябинске, Магнитогорске, Озерске, а также Саткинском районе.