CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Кадры Цифровизация
|

«Культурный КОД IT» для киберзащиты: Анна Дробот научит ИБ-специалистов самопрезентации.

Телерадиоведущая и филолог Анна Дробот выступит с эксклюзивным мастер-классом по риторике и самопрезентации на Межвузовском студенческом ИБ / ИТ форуме GIS STUDENT DAY 2025, который пройдет 2 октября в Санкт-Петербурге. Её сессия станет важной частью HR-трека, посвященного развитию гибких навыков (soft skills) в сфере информационной безопасности.

В рамках основной программы форума Анна Дробот представит тему «Самопрезентация. Культурный КОД IT» на главной сцене. Она расскажет, как специалистам технологической индустрии эффективно доносить свои мысли, управлять вниманием аудитории и выстраивать убедительную коммуникацию.

Анна Дробот, эксперт по деловой коммуникации: «В IT принято гордиться хардовыми навыками, но именно речь решает, услышат ли разработчика или его продукт. Часто айтишники прячутся за терминами и монотонными описаниями, из-за чего аудитория буквально засыпает. На онлайн-митапах камеры выключены, а за «чёрными квадратиками» коллеги просто не слушают спикера. Ключевая функция языка — понятность. Тот, кто сумел ясно рассказать о себе и своём продукте, становится интересен бизнесу. В противном случае — это провал, который списывают на «я не оратор, я код пишу».

Для тех, кто хочет отработать полученные знания на практике, ведущая проведёт практический мастер-класс в рамках своего выступления. Участники научатся применять техники профессиональной риторики для укрепления личного бренда и успешного карьерного роста в ИБ.

Помимо блока по soft skills, на HR-треке представители индустрии обсудят самые востребованные направления для старта в кибербезопасности и то, как личный бренд влияет на карьерный трек ИБ- и ИТ-специалиста.

Рекламаerid:2W5zFFwbhgUРекламодатель: ООО «Газинформсервис»ИНН/ОГРН: 7838017968/10478330060

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Сбербанк хочет завладеть крупнейшим российским производителем микроэлектроники, цена вопроса 30 миллиардов

CNews — 25 лет лидерства

Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще