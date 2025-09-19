CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Каждый десятый татарстанец ежедневно использует ИИ

MWS AI (входит в МТС Web Services), разработчик решений на базе искусственного интеллекта, и компания X5 провели опрос и узнали, как татарстанцы используют генеративные ИИ-инструменты. Выяснилось, что больше половины респондентов применяют ИИ, а самым удобным способом взаимодействия с ним признали текстовый запрос. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В опросе приняли участие свыше 1000 татарстанцев в возрасте от 18 до 65 лет. Результаты опроса показали, что 58% опрошенных жителей Татарстана уже используют генеративный ИИ, причем каждый десятый – ежедневно.

Среди используемых GenAI-инструментов абсолютное лидерство удерживают российские разработки. YandexGPT и «Шедеврум» используют 69% респондентов, а GigaChat и Kandinsky применяют 30% опрошенных. Зарубежные решения от OpenAI, Google и Deepseek также присутствуют в списке, но пользуются меньшей популярностью — их доля составляет 28%, 21% и 16% соответственно. При этом корпоративные ИИ-инструменты используют лишь 3% опрошенных.

Что касается формата взаимодействия с ИИ, пользователи предпочитают текстовые запросы. По данным аналитиков Центра искусственного интеллекта МТС, для создания контента этот вариант удобен 64% респондентов, а для поиска информации — 69%. Голосовой ввод при создании контента и для поиска используют более 30% респондентов, а функцию загрузки изображений освоили и применяют 39% опрошенных при создании материалов и 32% — при поиске информации.

«ИИ стремительно меняется: мультимодальные системы объединяют текст, видео, аудио и действия в единый поток, делая взаимодействие с машинами более естественным. Мы ожидаем значительный рост проникновения корпоративных ИИ-инструментов благодаря появлению простых, безопасных и узкоспециализированных решений на базе ИИ, которые смогут легко вписаться в существующие рабочие процессы и продемонстрировать финансовые эффекты для компаний в Татарстане. В этой связи сотрудникам важно осваивать навыки работы с ИИ», – сказал генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.

«Сегодня мы видим, что искусственный интеллект становится частью повседневной жизни — и дело уже не только в самих моделях, а в том, как быстро и грамотно мы учимся применять их на практике. В Х5 мы используем ИИ, чтобы точнее прогнозировать спрос, лучше управлять логистикой и ассортиментом, делать персональные предложения для покупателей. Наш CoPilot X5 уже помогает сотрудникам писать тексты и работать с данными, а ИИ-агенты берут на себя рутинные задачи в магазинах и на складах. Главное — чтобы такие технологии были простыми и реально полезными. Татарстан отлично показывает, насколько быстро ИИ становится привычным инструментом и для людей, и для бизнеса»‎, — сказал Михаил Неверов, директор по развитию искусственного интеллекта X5.

