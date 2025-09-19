«К2 НейроТех» усиливает «ПАК-AI» технологиями создания корпоративных ИИ-ассистентов

В «ПАК-AI» компании «К2 НейроТех» интегрированы технологии больших языковых моделей (LLM) и RAG-системы. Это обеспечит бизнесу возможность быстро создавать и внедрять специализированных ИИ-ассистентов для повышения операционной эффективности.

Презентованный в июне 2025 г. программно-аппаратный комплекс «ПАК-AI» обеспечивает безопасную интеграцию решений искусственного интеллекта в существующую ИТ-инфраструктуру. Решение охватывает все уровни развертывания ИИ — от вычислительной инфраструктуры до готовых сервисов, пользовательских инструментов и платформы для экспериментов.

Платформа предоставляет готовые коробочные решения на базе развернутых LLM и RAG-систем. Её ключевой элемент — инференс-сервер с поддержкой нескольких моделей, позволяющий гибко переключаться между ними для разных задач.

Решение работает с неструктурированными корпоративными данными, включая документы в форматах DOCX/PDF, может быть интегрировано с базами знаний с помощью уже реализованных коннекторов, а также способно преобразовать любую текстовую информацию в структурированную информационную среду. Это позволяет оперативно развертывать ИИ-ассистентов для автоматизации процессов, включая интеллектуальную обработку документов, генерацию отчетов, клиентский сервис и поддержку внутренних операций.

В результате бизнес получает инструмент для быстрого внедрения — от чат-ботов и работы с регламентами до продвинутых систем семантического поиска, обрабатывающих запросы на естественном языке, что значительно сокращает показатель TTM для внедрения ИИ.

В «ПАК-AI» развернуты: платформа Smart platform от red_mad_robot для создания агентов по базам знаний, которая включает в себя полный набор инструментов для работы с данными из различных источников, включая готовый набор коннекторов к различным системам. Для создания агента пользователь загружает документы или указывает источник данных, выбирает модель и параметры, после чего система в течение 15 минут формирует специализированного ассистента; решение от Compressa.ai для запуска мультимодальных ИИ-моделей обеспечивает работу с текстом, файлами и речью, открывая возможности для создания ИИ-ассистентов. В состав платформы входят решения «Умная база знаний» для автоматического структурирования и работы со знаниями и «Умные ассистенты» для автоматизации выполнения задач через подключение LLM ко знаниям и системами компании.

Сценарии применения LLM в «ПАК-AI» апробированы в пилотных проектах с предприятиями промышленности, ритейла и финансового сектора.

«Мы интегрировали LLM и RAG в «ПАК-AI», чтобы решить одну из проблем крупного бизнеса: мгновенный доступ к разрозненным корпоративным знаниям. Теперь вместо месяцев интеграции клиенты за 15 минут создают ИИ-ассистентов — для генерации технических заданий или работы с документами. Эта технология универсальна — её можно развернуть для разных процессов и систем — от прикладных инструкций до сложных бизнес-решений», — сказал Василий Мухин, руководитель направления по развитию систем документооборота и прикладных ИИ-решений «К2Тех».

«Одним из наглядных примеров применения технологии служит чат-бот, который обучен на документации, и отвечает на любые вопросы, связанные с устройством и использованием «ПАК-AI». Такой инструмент значительно облегчает взаимодействие пользователей любого уровня с нашим продуктом и снижает порог входа в ИИ для решения бизнес-задач. Эксперты «К2Тех» и «К2 НейроТех» усиливают экспертизу друг друга в части ИИ-технологий, предлагая рынку комплексное решение: от инфраструктурного слоя до ИИ-агентов», — сказал Святослав Смирнов, руководитель подразделения «К2 НейроТех».

«ПАК-AI» поддерживает различные сервисы и форматы развертывания, включая IaaS-, PaaS- и SaaS-решения, а также предоставляет возможность организации сервиса «ИИ как услуга» (AIaaS). Комплекс может быть развернут на полностью отечественной технологической базе, что обеспечивает соответствие требованиям регуляторов в части импортонезависимости и информационной безопасности.