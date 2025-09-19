«ICL Системные Технологии» и Face2 заключили партнерство в сфере безопасности систем биометрической идентификации и верификации

Компании «ICL Системные Технологии» и Face2 подписали партнерское соглашение. Сотрудничество между ИБ-интегратором и вендором сервисов на базе машинного зрения и биометрических технологий направлено на развитие удобных и безопасных технологий идентификации и аутентификации, контроля доступа. Совместные усилия позволят упростить взаимодействие пользователей с цифровыми сервисами, повысить эффективность бизнес-процессов и минимизировать киберугрозы при работе с биометрическими персональными данными. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

«ICL Системные Технологии» более 15 лет специализируется на системной интеграции, защите персональных данных, проектировании и построении комплексных систем безопасности, и работе с критической информационной инфраструктурой (КИИ). Компания Face2 разрабатывает продукты на основе машинного зрения, которые повышают уровень удобства и эффективность бизнес-процессов.

По соглашению «ICL Системные Технологии» получает право на реализацию лицензий на продукты и решения Face2, разработку совместных программно-аппаратных комплексов, а также внедрение и последующую техподдержку этих решений (1 и 2 линии). Условия партнерства обеспечивают надежный контроль качества и соответствие требованиям регуляторов.

«Подписание соглашения с Face2 — важный шаг в расширении нашего портфеля решений для безопасности биометрических систем. Мы видим растущий спрос на технологии машинного зрения в корпоративном и государственном секторах, и благодаря этому партнерству сможем предложить клиентам еще более надежные и современные инструменты. Face2 — это вендор с проверенными технологиями, и мы уверены, что совместные решения будут востребованы на рынке», — сказал генеральный директор «ICL Системные Технологии» Ирек Азизов.

«Мы высоко ценим доверие со стороны такой признанной компании, как «ICL Системные Технологии». Это партнерство позволяет объединить наши передовые разработки в области биометрии с их экспертизой в области комплексной безопасности. Совместно мы сможем предложить рынку мощные, соответствующие всем требованиям регуляторов, решения для безопасной биометрической идентификации и аутентификации. Для нас это возможность вывести удобство и защищенность цифровых сервисов для бизнеса и государства на принципиально новый уровень», – отметил генеральный директор Face2 Сергей Дорофеев.