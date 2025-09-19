«Группа Астра» и разработчик промышленного софта Rubius заключили соглашение о партнерстве

«Группа Астра» и Rubius, российский разработчик программного обеспечения, заключили соглашение о технологическом партнерстве. Цель сотрудничества – импортозамещение в ключевых для страны отраслях промышленности: микроэлектронике и энергетике. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Группа Астра» и Rubius будут совместно реализовывать на ОС Astra Linux высокотехнологичные проекты: от инженерного ПО и промышленного VR до корпоративных систем критически важного уровня. Задача альянса — доказать, что российские технологии позволяют создавать решения мирового класса.

«Мы хотим помочь российским компаниям выстроить ИТ-ландшафт на базе отечественных продуктов и компонентов. Первое направление здесь – перевод существующих решений на Astra Linux без потерь в производительности. Прямо сейчас наша команда переносит на защищенную Astra Linux и российский 3D-движок Unigine VR-тренажеры для тысяч сотрудников российских объектов энергетики. Второе направление, более сложное, – разработка на российских технологиях продуктов, которые превзойдут западные аналоги и станут новым отраслевым стандартом. В кооперации с ГК «Росатом» и российскими учеными Rubius создает импортонезависимую систему автоматизированного проектирования СВЧ интегральных схем. Это критически значимая для страны задача – после 2022 г. российские производители СВЧ-устройств остались без прикладного ПО. В этом контексте объединение экспертизы с «Группой Астра» – важный шаг на пути обеспечения технологического суверенитета России», — сказал Антон Кудинов, директор по работе с ключевыми партнерами Rubius.

«Наше сотрудничество открывает новые горизонты для развития отечественных технологических решений в критически важных отраслях промышленности. Объединив экспертизу «Группы Астра» и компетенции Rubius, мы формируем сильный технологический альянс для создания передовых технологических решений. Уверен, что наше партнерство позволит не только обеспечить ИТ-независимость в ключевых отраслях, но и создать продукты, которые зададут новые стандарты качества и эффективности в российской промышленности», — сказал Кирилл Синьков, директор департамента по работе со стратегическими партнерами «Группы Астра».