Forward внедрил систему контроля операторов связи в Буркина-Фасо

Компания Forward, разработчик BSS/OSS решений для автоматизации бизнеса, при содействии Ассоциации «Евразийско-Сахельский Деловой Совет по экономическому и культурному сотрудничеству», реализовала проект в африканской Республике Буркина-Фасо. По запросу национального регулятора специалисты Forward внедрили новое решение Helicopter View — платформу надзорного уровня для контроля деятельности операторов связи. Об этом CNews сообщили представители Forward.

Такая система позволяет «сверху» агрегировать и проверять данные всех мобильных операторов страны, формируя дополнительный уровень биллинга и аналитики.

Внедренное решение Helicopter View охватило следующие ключевые направления: контроль корректности передачи данных и отчетности операторов; мониторинг реальных доходов от предоставления абонентам услуг связи и оборота виртуальных кошельков «мобильных денег»; расчет налогов и проверка их соответствия реальным показателям; выявление аномалий и предотвращение схем мошенничества.

Решение Helicopter View было реализовано в сжатые сроки: благодаря проектному управлению команды Forward и содействию Ассоциации в вопросах построения эффективных коммуникаций с государственными регуляторами и операторами связи Буркина-Фасо проект занял восемь месяцев.

В состав решения вошли следующие компоненты технологической платформы: Forward Mediation Device – сбор событий (CDR, EDR) от операторов, нормализация и загрузка для последующей обработки; Forward DWH – централизованная среда хранения полученных и обработанных данных, аналитики и скоринга; Forward Product Catalog – индивидуальные прайс-листы; Forward Billing – тарификация, расчет налогов; Forward Monitoring – централизованный мониторинг с интерфейсами групповых дашбордов ключевых для заказчика показателей.

Уже на этапе запуска решение Forward помогло регулятору увеличить налоговые поступления в государственный бюджет и повысить прозрачность рынка связи.

«Мы гордимся тем, что смогли в сжатые сроки реализовать столь масштабный проект и обеспечить государству Буркина-Фасо инструмент налогового контроля, который одновременно повышает доверие к рынку и помогает операторам бороться с мошенническими схемами. Наш проект — пример того, как российские цифровые решения могут эффективно работать на международном уровне, — сказал Максим Сысоев, операционный директор Forward, — Система Helicopter View прошла проверку на отказоустойчивость, автовосстановление и безопасность — это критически важные параметры для нашего заказчика, и мы рады, что решение подтвердило свою эффективность и надежность».

«Ассоциация Евразийско-Сахельский Деловой Совет оказывает всестороннюю поддержку российским компаниям, реализующим проекты в регионе Сахель в целом и в Буркина-Фасо в частности, — сказал Илья Корольков, президент Ассоциации, — Проект Forward не первый высокотехнологичный проект российских компаний в Буркина-Фасо и я с удовольствием отмечаю, что компания прекрасно справилась с поставленной государственным регулятором задачей не смотря на множество трудностей технологического и организационного характера. Решение Forward и эффективность его внедрения подтвердили конкурентоспособные компетенции российских высокотехнологичных компаний, и мы уже сейчас вовлечены в переговоры о реализации новых проектов по внедрению решений Forward и решений других российских ИТ и телеком компаний в различных сферах Буркина-Фасо».

