В Петрозаводске усилили покрытие LTE

МТС обновила мобильную сеть в Петрозаводске. В результате в столице Республики Карелия расширилось покрытие и емкость сети, а скорость мобильного интернета МТС в среднем выросла на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС провели работы по модернизации телеком-оборудования на базовых станциях в Петрозаводске. Улучшение сети стало возможным благодаря проведенному рефармингу —перераспределению частот, которые раньше использовались для стандарта 3G, на современный 4G. Это позволило равномерно распределить нагрузку на телеком-инфраструктуру, чтобы обеспечивать стабильную голосовую связь и передачу данных, когда к сети одновременно подключается большое число абонентов.

В зону улучшения качества связи попали как центральные улицы Петрозаводска, так и спальные микрорайоны. На обновленной скорости мобильного интернета петрозаводчане и гости города смогут с комфортом использовать банковские приложения и маркетплейсы, общаться и загружать видео в мессенджерах, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, а также удаленно учиться и работать.

«Учитывая растущую нагрузку на телеком-инфраструктуру, связанную как с ростом цифровой активности местных жителей, так и с увеличивающимся турпотоком, мы реализовали проект по модернизации оборудования на территории Петрозаводска. Перераспределение частот позволило расширить зону покрытия и значительно увеличить скорость передачи данных. Мы продолжаем развивать сеть и повышать качество связи в Карелии. Кроме того, даже в периоды ограничений нашим абонентам всегда доступны основные цифровые сервисы», – отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

