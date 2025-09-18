CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Университет «Иннополис» и Innostage объединяют усилия для подготовки ИТ-кадров в Татарстане

Директор российского ИТ-вуза Искандер Бариев и директор по развитию партнерского направления и продвижению образовательных программ Innostage Кирилл Семенихин подписали соглашение о сотрудничестве в обучении специалистов в сферах информационных технологий и кибербезопасности.

В планах партнеров — разработка образовательных курсов для повышения ИТ-компетенций сотрудников организаций региона, проведение семинаров, конференций, круглых столов, симпозиумов для студентов, а также реализация совместных программ по развитию студенческих проектов и карьерных треков выпускников университета «Иннополис».

Эксперты Innostage планируют участвовать в разработке образовательных программ российского ИТ-вуза, оказывать методологическую и организационно-техническую поддержку и проводить консультации по информационной безопасности для руководителей и преподавателей университета.

Кирилл Семенихин, директор по развитию партнерского направления и продвижению образовательных программ Innostage: «Команда Innostage обладает одной из сильнейших экспертиз в России в области кибербезопасности. Мы разработали уникальную методологию достижения киберустойчивости — Cyber Yool, которая доказала свою эффективность как в рамках центра противодействия киберугрозам Innostage SOC CyberART, так и на открытых кибериспытаниях. Этой экспертизой, а также практическим опытом реализации многочисленных проектов мы готовы делиться с учебными заведениями. Университет «Иннополис» — один из самых передовых технических вузов страны. Уверены, что совместными усилиями мы сможем достичь больших успехов в подготовке молодых талантов к выходу на рынок труда».

Искандер Бариев, директор университета «Иннополис»: «В прошлом году всероссийская студенческая кибербитва со 180 участниками, организованная компанией Innostage, прошла на нашем «Иннокиберполигоне» — цифровой лаборатории вуза для обучения специалистов по информационной безопасности. В этом году ИТ-компания стала генеральным партнером международной олимпиады Университета «Иннополис» Innopolis Open по информатике и информационной безопасности для школьников 7—11 классов. Innostage также участвует в подготовке ИТ-специалистов топ-уровня в рамках федерального проекта Минцифры России: компания разрабатывает образовательные материалы для трека по инфобезу. Сегодняшнее соглашение стало органичным продолжением нашей совместной работы с командой Innostage».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

CNews — 25 лет лидерства

Награду за развитие ИИ вручили топ-менеджеру МТС Web Services

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще