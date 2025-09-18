Trouver представил бюджетный робот-пылесос, который можно не обслуживать 50 дней

Trouver объявляет о старте продаж в России своего первого бюджетного робота-пылесоса Trouver E30 Aqua. Модель выделяется на фоне аналогичных продуктов благодаря уникальным для ценового сегмента характеристикам. Из основных: щетка, на которую не наматываются волосы, станция, обеспечивающая бесперебойную работу на протяжении 50 дней без участия человека. Кроме этого, мощность всасывания Trouver E30 Aqua достигает 10 000 Па. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Основные функции уборки

Trouver E30 Aqua обладает одними из самых высоких характеристик для своего ценового сегмента: например, система Vormax E30 Aqua с всасыванием мощностью 10 000 Па обеспечивает эффективное удаление грязи и мусора с пола, а благодаря специальной щетке с технологией AeroTwin™ робот-пылесос справляется с уборкой волос, предотвращая их спутывание, что особенно важно для владельцев домашних животных с длинной шерстью.

Технология RoboSwing обеспечивает тщательную уборку даже в труднодоступных местах. Пылесос выдвигает боковую щетку, что позволяет роботу очищать углы, плинтусы и другие труднодоступные участки, недостижимые для привычных моделей сегмента.

В России стартовали продажи Trouver E30 Aqua

Более того, Trouver E30 Aqua работает автономно в течение 50 дней, после чего достаточно просто извлечь пылесборник из станции и выбросить его в мусорное ведро.

Влажная уборка и навигация

Trouver E30 Aqua оснащен двумя круговыми мопами, которые поднимаются на 10 мм, чтобы разделить влажную и сухую уборку. Это решение помогает поддерживать чистоту в вашем доме, минимизируя распространение грязи и обеспечивая более качественную уборку.

Компактная станция в свое время благодаря пятиканальному индикатору цвета использованной воды дважды очищает мопы, что позволяет повторно мыть полы и добиваться безупречного результата. После уборки станция обеспечивает эффективную сушку мопов горячим воздухом (50 ℃), в то время как у конкурентов сушка производится воздухом комнатной температуры. При помощи этих функций Trouver E30 Aqua предотвращает появление повторных загрязнений и неприятных запахов.

В робот-пылесос интегрирована система 3DAdapt™, которая распознает более 70 типов препятствий, таких как обувь и провода, и маневрирует вокруг них в реальном времени, предотвращая застревания. Устройство также способно обнаруживать сильные пятна для их повторной очистки и распознавать ковры для автоматического подъема мопов и увеличения силы всасывания.

Trouver E30 Aqua уже доступен к покупке на «Яндекс Маркет» по цене от 29,99 тыс. руб.