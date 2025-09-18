CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Студентка НГУ создает цифрового ассистента, который поможет психологам снизить нагрузку и избежать выгорания

Студентка Механико-математического факультета Новосибирского государственного университета Анна Ариничева разрабатывает интеллектуального ассистента для психологов, который берет на себя рутинные задачи и помогает специалистам сосредоточиться непосредственно на работе с клиентом. Проект стал одним из победителей конкурса студенческих инициатив и получил грант в размере 1 млн руб. от Фонда содействия инновациям. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

По словам авторов идеи, AU–ассистент будет вести конспект консультаций, систематизировать информацию о клиентах и формировать отчеты о динамике их состояния. Ключевой особенностью решения является интерпретируемый алгоритм выявления когнитивных искажений, который подсвечивает речевые паттерны, на основе которых делает вывод.

«Задача нашего проекта заключается не в том, чтобы заменить психолога, а в том, чтобы помочь ему. Сейчас специалистам приходится одновременно вести записи, задавать вопросы, отслеживать невербальные реакции клиента. Это серьезно снижает концентрацию и увеличивает риск выгорания. AU–ассистент берет на себя рутину, сохраняя психологу больше внимания для работы с клиентом», — сказала Анна Ариничева.

Разработка ориентирована на индивидуальные консультации в онлайн и офлайн-формате. Она может использоваться в практике начинающих специалистов, а также в клиниках, госструктурах и бизнес-корпорациях, где нагрузка на одного психолога особенно высока. При этом все выводы ассистента в обязательном порядке должны верифицироваться специалистом — технология выступает именно инструментом поддержки, а не заменой профессионала.

«Наше решение особенно актуально для растущих специалистов, платформ-агрегаторов, а также клиник, где на одного психолога в день приходится огромный поток клиентов и необходимость вести документацию, при этом оказывая качественную поддержку. AU–ассистент дает возможность психологам даже при большом потоке клиентов сохранить собственную эффективность и не столкнуться с выгоранием», — отметила Анна Ариничева.

Сегодня в России к психологам обращаются около 19 млн человек, тогда как число специалистов не превышает 100 тыс. Высокая нагрузка приводит к тому, что психологи либо ограничивают количество клиентов, либо рискуют потерять эффективность. По мнению экспертов, цифровые инструменты вроде AU–ассистента могут стать важным подспорьем в решении этой проблемы.

У истоков внутреннего алгоритма стоял Антон Колонин, ведущий специалист Центра искусственного интеллекта НГУ, который сегодня курирует разработку. К команде присоединился выпускник ММФ НГУ Евгений Бражников, отвечающий за прототипирование. Уже создан рабочий алгоритм для выявления когнитивных искажений, проведены более 40 проблемных интервью и получены письма заинтересованности от специалистов НГУ, РАНХиГС и Ассоциации психологов Ульяновской области.

Сейчас команда готовит прототип AU–ассистента к закрытому тестированию, чтобы выявить возможные недочеты и доработать модель перед выходом на рынок. Средства гранта пойдут на завершение работы по созданию прототипа и начало маркетинговой кампании. План минимум включает в себя создание телеграм-бота, который получает на вход аудиозапись консультации, а выдает расшифровку, конспект и аналитику по когнитивным искажениям. По запросу бот сможет формировать отчеты о прогрессе клиента от сессии к сессии. Продвижение планируется по подписной модели, а маркетинговая стратегия включает работу с профессиональными сообществами и создание тематического Telegram-канала.

