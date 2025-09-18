CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Села пяти районов Татарстана получили современное покрытие LTE

Дополнительные объекты связи с поддержкой 4G появились в населенных пунктах Сабинского, Мензелинского, Мамадышского, Актанышского, Тукаевского районов. Новое оборудование «МегаФона» охватывает территорию, где суммарно проживает более 8 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За последние три месяца инженеры оператора запустили базовые станции в деревнях Калмурзино, Качкиново, селах Аю, Кильдебяк, Зюри, Верхний Такермен, Верхний Байлар, Тлянче-Тамак, Большая Шильна, поселках Юртово, Сосновый Бор. Численность населения в этих местах составляет от 160 до 3000 человек. Однако в теплое время года количество абонентов вблизи поселений увеличивается в два–три раза за счет дачников, гостей из городов республики и автотуристов. Одни населенные пункты окружены садовыми товариществами, другие примыкают к федеральным трассам М-7 и М-12

Объекты связи работают в нескольких диапазонах. Средние и низкие диапазоны частот обеспечивают емкость сети и скорость интернета до 100 Мбит/с, а также отвечают за покрытие и передачу LTE-сигнала, в том числе внутри зданий. Благодаря оборудованию оператора жители поселков и отдыхающие могут пользоваться звонками VoLTE, скачивать и загружать «тяжелые» файлы, оплачивать счета, пользоваться мессенджерами, а также подключать устройства умного дома.

«За последний год количество умных приборов, подключенных к нашей сети в районах Татарстана, выросло на 37%. Кроме того, активное использование современных технологий сельчанами подтверждается постоянным ростом интернет-трафика. Для многих сельских жителей мобильная связь стала основным способом общения и получения необходимых услуг. Это важный стимул для непрерывного развития телекоммуникационной инфраструктуры. С начала года мы построили новые базовые станции в более чем 35 сельских поселениях, и работы по расширению сети продолжаются», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Как ритейлу сократить потери от краж на 30% и окупить расходы за год

Награду за развитие ИИ вручили топ-менеджеру МТС Web Services

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще