CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Минцифры: российские учителя и школьники получили доступ к лучшему образовательному онлайн-контенту

Теперь учителя могут использовать обновленную библиотеку электронных материалов для подготовки к урокам, а ученики — получать домашние задания в приложении «Госуслуги Моя школа». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Преимущества библиотеки: контент соответствует федеральной рабочей программе Минпросвещения; все материалы — бесплатные, их субсидирует государство; можно собрать собственный курс, используя материалы разных разработчиков; поиск и возможность систематизировать подборки материалов; можно отслеживать, как материалы соотносятся с федеральной программой образования; удобная передача материалов — ученики и их родители смогут открыть уроки по QR-коду в приложении «Госуслуги Моя школа»; лимит на продолжительность заказываемого контента — зависит от количества времени в день, которое ученику можно потратить на выполнение домашней или классной работы на компьютере; видно, как ученики осваивают программу.

Кто может пользоваться: любой преподаватель российской школы, у которого есть подтвержденная учетная запись на «Госуслугах» и доступ к региональному электронному дневнику.

В библиотеке он увидит контент только по своим предметам и классам, в которых он преподает. Сведения об этом отобразятся на портале из информационной системы региона.

Как получить доступ к материалам ребенку: ученикам нужно дать согласие на доступ к материалам библиотеки и получение сведений об успеваемости. Оно выдается в приложении «Госуслуги Моя школа» родителем ребенка. С 14 лет согласие может дать сам ученик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Арлазаров, Smart Engines: Мы создали ИИ, который за 1 минуту помогает оформить 100 новых сотрудников

Институт РАН ищет недорогой китайский литограф для работ с квантовыми технологиями

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

Россия полностью обеспечит себя химикатом, нужным для производства электроники

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Награду за развитие ИИ вручили топ-менеджеру МТС Web Services

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще