«ИКС Холдинг» и ЦИТ РТ договорились о сотрудничестве в сфере ИТ-инфраструктуры и кибербезопасности

Подписано соглашение о сотрудничестве между Центром информационных технологий Республики Татарстан (ЦИТ РТ) и «ИКС Холдингом». Оно направлено на развитие партнерства в сфере модернизации ИТ-инфраструктуры, внедрения отечественных решений и повышения уровня кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители «ИКС Холдинга».

В рамках сотрудничества планируется реализация совместных проектов, обмен экспертизой, разработка дорожных карт и мероприятий, направленных на устойчивое развитие цифровой среды региона.

«ИКС Холдинг» объединяет технологические компании, развивающие отечественные ИТ-продукты и решения в области хранения, обработки и защиты данных. В частности, в его контур входят Yadro — российский производитель вычислительной техники, группа компаний «Гарда» — разработчик решений в сфере информационной безопасности.

«Сегодня цифровая инфраструктура — основа устойчивости и эффективности всех отраслей. Сотрудничество с «ИКС Холдингом» открывает нам доступ к проверенным отечественным технологиям и экспертизе, которая поможет усилить наши ИТ-системы и обеспечить высокий уровень информационной безопасности», — отметил генеральный директор ЦИТ РТ Альберт Халяпов.

«ИКС Холдинг объединяет компании, которые закрывают ключевые задачи цифровой трансформации — от инфраструктуры и обработки данных до информационной безопасности. Для нас важно выстраивать партнерства с технологически зрелыми регионами, и Татарстан уже неоднократно доказывал свой статус одного из цифровых лидеров страны», — сказал коммерческий директор Yadro Александр Бакулин.

ЦИТ РТ, реализующий ключевые ИТ-проекты региона, заинтересован в использовании российских серверных решений и средств киберзащиты при построении надежной и отказоустойчивой инфраструктуры для укрепления технологической независимости Республики Татарстан.