«Группа Астра» расширяет сотрудничество с АО «ЦИТ РТ»

«Группа Астра» и «Центр Информационных Технологий» Республики Татарстан (АО «ЦИТ РТ») заключили соглашение о партнерстве. В качестве подписантов выступили генеральный директор АО «ЦИТ РТ» Альберт Халяпов и главный коммерческий директор «Группы Астра» Николай Прянишников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Эксперты АО «ЦИТ РТ» специализируются на импортозамещении инфраструктурного и прикладного ПО, предоставляют профессиональные ИБ-сервисы, создают и модернизируют решения для цифровизации госуслуг, автоматизации процессов и эффективного управления ИТ-ландшафтом. Особое внимание уделяется вопросам безопасности, включая радиоэлектронное противодействие и защиту от БПЛА. Портфель компании включает платформу для разработки, эксплуатации и сопровождения инфосистем в госсекторе и частном бизнесе, площадку для видеоконференций iZUM, собственный удостоверяющий центр и другие продукты.

Сотрудничество сторон началось в 2023 г., и сейчас его намерены вывести на новый уровень. Подписанное соглашение предусматривает несколько направлений взаимодействия. В их числе усиление кооперации в сфере импортозамещения, наращивание компетенций сотрудников партнера в области практического применения софта «Группы Астра» в инфраструктурах заказчиков, взаимное содействие в диалоге с клиентами и пр.

«Команда «ЦИТ РТ» наработала внушительную экспертизу в создании ПО, технической поддержке, консалтинге и оптимизации бизнес-процессов. Коллеги работают с организациями федерального уровня, профессионально оказывают ИБ-услуги, включая защиту данных и разработку стратегий кибербезопасности для крупных предприятий. Это действительно весомый набор компетенций, и от нашего сотрудничества мы ожидаем не просто консолидации опыта, а эффекта синергии в масштабных проектах и выхода на новые сегменты рынка», — сказал Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

