Автосубтитры на русском, белорусском, татарском, башкирском и ещё 80 языках: «Мовавика Видео» расширила ИИ-функциональность

Российский видеоредактор «Мовавика Видео» представил расширенную функцию автосубтитров, способную распознавать речь более чем на 80 языках. Функция создана на базе искусственного интеллекта и позволяет пользователю автоматически преобразовывать аудиодорожку в субтитры, настраивать их внешний вид (от шрифта и цвета до расположения в кадре) и синхронизировать с видео. Об этом CNews сообщили представители компании «Мовавика».

«Мовавика Видео» — видеоредактор для монтажа как коротких роликов, так и часовых влогов, подкастов, видео для бизнеса или уютных семейных фильмов — флагманский продукт аккредитованной ИТ-компании «Мовавика» из Новосибирска.

Функция автосубтитров была добавлена в «Мовавика Видео» в октябре 2024 г. Тогда это была первая российская программа, которая могла распознавать русский язык и генерировать на нём субтитры с достаточно высокой точностью, что важно для современных создателей контента, ведь, как показывают исследования, 41% зрителей предпочитают смотреть видео без звука.

«Мовавика Видео» автоматически определяет язык речи. В число поддерживаемых языков, помимо русского, входят белорусский, татарский, башкирский, казахский, таджикский, азербайджанский, узбекский и др. Это позволяет авторам контента адаптировать видеоматериалы для локальных сообществ и расширять охват аудитории.

После автоматической расшифровки текста при помощи ИИ пользователи получают готовые субтитры, которые программа сама синхронизирует с видеорядом. Полученные субтитры также можно отредактировать: выбрать расположение, готовые шаблоны оформления, настроить цвет и размер шрифта, добавить фон, контур и тень.

Илья Лейзгольд, продуктовый маркетолог видеоредактора Мовавики: «Для качественной работы распознавания речи модели нужно изучить достаточно много материала на выбранном языке. Поскольку мы имеем доступ к довольно значительному объему данных на русском, именно на этом языке в данный момент наши автосубтитры работают лучше всего. Но мы продолжаем совершенствовать языковую модель видеоредактора на других языках, чтобы вывести ее работу на такой же высокий уровень».

Лейзгольд также добавляет, что «Мовавика» системно расширяет возможности своего видеоредактора, добавляя новые ИИ-инструменты и другие функции, направленные на упрощение работы с видеоконтентом. Так, например, в одном из последних обновлений было добавлено удаление тишины, способное автоматически вырезать паузы из видео и подкастов.

Внутреннее тестирование на Windows и macOS показало, что в большинстве случаев автоматические субтитры в «Мовавика Видео» работают быстрее и точнее зарубежных аналогов. Ранее возможность автоматического превращения аудио в текст предлагалась лишь в платных иностранных программах для видеомонтажа, которые теперь недоступны многим российским пользователям.