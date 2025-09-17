CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Yclients выходит в офлайн

Yclients (входит в VK) выпустил в продажу Ybox. Устройство бесшовно совмещает функционал смарт-кассы и программного обеспечения от Yclients. Благодаря этому с помощью Ybox можно не только проводить платежи и пробивать чеки, но и управлять ежедневными бизнес-процессами малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Yclients.

Устройство разработано в концепции «все в одном». Компактный планшет сочетает функционал Yclients и полноценного платежного терминала с фискальным накопителем. С Ybox можно управлять расписанием сотрудников и визитами клиентов, а также автоматизировать рутинные задачи и анализировать показатели бизнеса. Кроме того, при помощи этого устройства можно проводить платежи и печатать чеки в соответствии с нормами ФЗ №54. Благодаря своей универсальности Ybox позволяет компаниям сэкономить на оборудовании. С новой техникой малому бизнесу не нужно покупать для работы отдельный ноутбук, платежный терминал, фискальный регистратор и принтер чеков.

По словам CEO Yclients Игоря Бронина, компании интересен рынок финтех-девайсов: «Мы создали Ybox по запросам наших клиентов, которым важно в работе не отвлекаться на переключение между разными устройствами. Предприниматель получает планшет, который закрывает все вопросы. Внутри — продуманное решение для автоматизации бизнеса от Yclients и связанная с ним платежная система. Ybox не требует какой-то сложной настройки, он надежный и при этом доступный по цене».

«Сейчас владельцам малого бизнеса для работы нужен ноутбук, смартфон, платежный терминал, фискальный накопитель и отдельный принтер для печати чеков. Затем еще нужно придумать, как эстетично разместить эти устройства и их провода на стойке администратора. Потом требуется следить за техническим состоянием каждого девайса. Это отнимает много сил, неудобно и дорого. Приобретение Ybox же позволяет малому бизнесу в среднем сэкономить в два раза, если сравнивать с покупкой техники по отдельности», — отметил Игорь Бронин.

YBOX уже доступен для покупки.

