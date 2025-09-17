CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В самом густонаселенном районе Волгограда ускорили мобильный интернет

МТС завершила строительство новых базовых станций LTE в микрорайоне Жилгородок Дзержинского района Волгограда. Благодаря обновлению телеком-оборудования скорость мобильного интернета выросла на 25% для жителей самого густонаселенного района города, которые смогут с большим комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Жилгородок расположен в Дзержинском районе, самом населенном районе Волгограда, где проживает более 180 тыс. волгоградцев. Микрорайон застраивается жилыми комплексами, здесь сосредоточено большое количество образовательных учреждений – колледжей, школ и детских садов, что делает мобильную сеть особенно важной для студентов, семей с детьми и жителей микрорайона в целом.

«Мы понимаем, что нагрузка на сеть в Жилгородке постоянно растет. Поэтому заранее усиливаем инфраструктуру в районах с высокой плотностью проживания. Новые базовые станции позволяют абонентам комфортно пользоваться мобильными сервисами. Аналитика Big Data МТС помогает нам определить, где модернизация сети принесет наибольшую пользу нашим пользователям», — отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

