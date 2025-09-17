Utrace выходит на рынок цифровой маркировки удобрений

Компания Utrace адаптировала систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub под нужды производителей агрохимической продукции. Обновление продукта вышло на фоне планируемого запуска пилотного проекта Минпромторга России по цифровой маркировке отдельных видов удобрений в потребительской упаковке. Об этом CNews сообщили представители Utrace.

Согласно текущему проекту постановления, эксперимент Минпромторга продлится с 1 октября 2025 г. по 31 августа 2026 г. и затронет отдельные виды удобрений. В их числе — нитраты калия и прочие нитраты, фосфаты калия, а также минеральные и химические удобрения, содержащие два или три питательных элемента. Основная задача эксперимента — апробация всех этапов механизма обязательной маркировки в системе «Честный знак» до ее полного внедрения.

В ответ на законодательные изменения компания Utrace адаптировала облачную платформу Utrace Hub, подготовив для рынка специализированные инструменты для управления маркировкой агрохимической продукции.

Utrace Hub – это решение с пропускной способностью свыше 20 млрд кодов Data Matrix в год на одного клиента, которое поддерживает интеграцию с системами учета, складскими комплексами и оборудованием для печати кодов маркировки. Сегодня система обеспечивает сквозную автоматизацию процессов по обеспечению полной прослеживаемости — от генерации кодов Data Matrix до передачи сведений в национальную систему маркировки.

Кроме того, Utrace предложит участникам агрорынка консультационное сопровождение на всех этапах перехода на цифровую маркировку, включая подготовку ИТ-инфраструктуры производителей и поставщиков к новым требованиям. Этот шаг позволит компаниям заблаговременно адаптироваться к новым требованиям и плавно внедрить их в бизнес-процесс, а также гарантировать соблюдение законодательства в области обеспечения товарной прослеживаемости.

«Utrace Hub постоянно развивается с учетом изменений в законодательстве и рыночных требований. Мы активно расширяем функционал системы, добавляя в нее поддержку новых товарных категорий, что позволяет нашим клиентам заранее готовиться к нормативным изменениям и минимизировать риски, связанные с переходом на цифровую маркировку», — сказал Ариф Гаджиев, директор клиентских сервисов Utrace.