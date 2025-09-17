Совместное исследование Yandex B2B Tech и университета ИТМО: 75% разработчиков уже используют ИИ-ассистенты при работе с кодом

Yandex B2B Tech и университет ИТМО провели исследование инструментов разработки среди более чем 600 разработчиков, преподавателей и студентов ИТ-направлений. По мнению респондентов, платформы разработки ускоряют выполнение задач, повышают качество кода и улучшают командную работу. ИИ-инструменты стали частью рабочего процесса: 75% разработчиков активно используют кодовые ассистенты для написания кода и работы с документацией. Часть респондентов не пользуется ИИ-ассистентами из-за низкого качества сгенерированного кода, дополнительного времени на его проверку и риска утечки данных. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Влияние ИИ на рынок труда

Только 6% опрошенных верят, что ИИ может полностью автоматизировать разработку. Большинство (61%) ожидают частичной помощи в рутинных задачах. По мнению респондентов, легче всего автоматизировать задачи тестировщиков (62%), дата-аналитиков (46%), разработчиков (41%). При этом 79% опрошенных считают, что инструментами с ИИ больше всего пользуются начинающие специалисты.

Платформы для разработки

Каждая вторая компания готова сменить платформу для разработки ради расширенной функциональности, удобства и встроенных ИИ-инструментов. 90% компаний планируют инвестировать в инструменты разработки, большинство – до 10% ИТ-бюджета.

GitHub и GitLab пока занимают лидирующие позиции. Интерес к российским решениям растет: каждый второй респондент ценит их за безопасность, независимость от зарубежных поставщиков, удобство использования и поддержки.

Инструменты для разработки в образовании

88% технологических вузов с программами подготовки разработчиков используют платформы для разработки в учебном процессе. Например, УрФУ и ИТМО используют SourceCraft для хранения и разработки студенческих ИТ-проектов. 79% студентов уже работают с ИИ-ассистентами. Среди преподавателей их использует каждый второй, а каждый пятый планирует начать в течение года.

«Сейчас мы рассматриваем ИИ как инструмент для сокращения времени в цикле создания, развертывания и сопровождения ПО. В Яндексе наша цель — на 30% ускорить задачи, связанные с написанием и отладкой кода, а связанные с поиском информации — в два раза. Есть и другие части цикла, такие как работа SRE, QA, где есть первые эксперименты и успехи. Для клиентов мы предоставляем SourceCraft со встроенным ИИ-помощником, который упрощает командную работу, сокращает затраты на разработку, ускоряет вывод продуктов на рынок», – сказал Дмитрий Иванов, руководитель платформы для разработки SourceCraft, Yandex B2B Tech.

«Исследования реальных практик использования ИИ-ассистентов и платформ в разных областях важны для понимания эффективных сценариев, а также ограничений и перспектив развития. Мы целенаправленно анализировали не только опыт индустриальных программистов, но и работников науки и образования: университеты и исследовательские институты уже интегрируют ИИ-технологии в учебные программы, чтобы студенты получали практический опыт на современных инструментах и быстрее включались в реальные проекты — как корпоративные, так и опенсорс-проекты. Результаты могут быть полезны и пользователям ИИ-решений, и их разработчикам и исследователям», – сказал Николай Никитин, лидер сообщества ITMO Opensource, руководитель лаборатории автоматического машинного обучения Института искусственного интеллекта университета ИТМО.