«Ред Софт» и Innostage развивают сотрудничество в области информационной безопасности

Компании «Ред Софт» и Innostage заключили меморандум о сотрудничестве. Партнеры планируют реализацию совместных проектов, нацеленных на развитие и популяризацию отечественных ИТ-продуктов.

Подписантами выступили Кирилл Семенихин, директор по развитию партнерского направления и продвижению образовательных программ Innostage, и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Ред Софт» и Innostage намерены реализовывать совместные проекты и инициативы, в том числе проводить отраслевые, региональные, федеральные и международные семинары, конференции и круглые столы, нацеленные на популяризацию российских ИТ-разработок. Также партнеры планируют укреплять и расширять сотрудничество в области информационной безопасности, обеспечивая совместимость своих решений.

Партнеры уже имеют опыт совместного участия в мероприятиях. В частности, решения «Ред Софт» используют специалисты Innostage при подготовке ИТ-инфраструктур для проведения кибериспытаний и багбаунти.

«Ред Софт является надежным партнером нашей компании, а также одним из ключевых разработчиков программных продуктов, используемых в инфраструктурах с высокими требованиями к информационной безопасности. Заключение меморандума ляжет в основу проектов и активностей, полезных и нужных ИТ-рынку и его участникам. В первую очередь, в части укрепления информационной безопасности и независимости от зарубежных решений», — сказал Кирилл Семенихин, директор по развитию партнерского направления и продвижению образовательных программ Innostage.

«Объединив нашу экспертизу и экспертизу специалистов Innostage, можно найти сильные и качественные решения для укрепления информационной безопасности, а также подготовить основу для развития талантов в ИТ. Мы рады закрепить совместные планы в рамках меморандума и готовы к активной работе», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

