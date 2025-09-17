На Ставрополье улучшили качество связи

Инженеры «МегаФона» модернизировали базовые станции, что помогло увеличить зону покрытия мобильного интернета и усовершенствовать сигнал голосовых соединений сразу в нескольких районах края. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор расширил телеком-инфраструктуру в крупнейших городах региона — Ставрополе, Пятигорске, Буденновске, Невинномысске, Кисловодске, Благодарном.

Оборудование работает в различных частотных диапазонах и позволяет обеспечить расширенную зону покрытия мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях. Улучшения заметны не только в густонаселенных и туристических районах городов, но и на окраинах, в дачных и садовых товариществах. Так, оператор увеличил зону присутствия в районе Сенгилеевского водохранилища, Русского и Татарского лесов.

Также новые объекты установили в Светлограде. Они создают более качественный сигнал при голосовых соединениях. Инженеры задействовали дополнительный слой, чтобы связью оператора одновременно могло пользоваться большее количество абонентов.

«В сентябре по всему региону пройдут празднования Дня края и Дней городов. Наша задача не только в торжественные дни, но и в обычные будни создавать комфортную цифровую среду для жителей и гостей. Мы ежедневно продолжаем развивать сеть, проводим необходимые работы для увеличения покрытия, чтобы наши клиенты круглосуточно имели доступ к необходимым онлайн-сервисам», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.