CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«МегаФон»: жители свердловских сел стали чаще выбирать умные технологии для своих домов

За пределами больших городов жители Среднего Урала стали чаще использовать современные технологии в своих домах. В течение года количество умных устройств, подключенных к сети «МегаФона» в сельских населенных пунктах области, выросло на 23%. При этом в городах этот показатель увеличился на 13%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лидером по цифровизации стал Сысертский муниципальный округ. Местные жители составляют 38% всех сельских пользователей электронных помощников. Также активно оснащают дома гаджетами для повышения комфорта и безопасности абоненты оператора из Белоярского (16%) и Горноуральского (7%) округов. Они расположились на втором и третьем месте рейтинга соответственно.

В небольших населенных пунктах Свердловской области среди владельцев умных устройств преобладают люди 35–44 лет — это 33% от общего числа. Вторую строчку занимают сельчане от 45 до 54 лет (29%), а третью — жители 55–64 лет (17%). Менее активна аудитория 25–34 лет и старше 65 лет (по 10%). Молодежь в возрасте 18–24 лет составляет лишь 1% от всех пользователей.

Жители региона чаще всего управляют камерами наблюдения, отопительными системами, охранными комплексами и прочими интеллектуальными приборами через мобильные приложения, звонки или SMS‑команды — количество входящих сообщений на GSM-модули за год выросло на 18%.

SIM-карты позволяют управлять техникой на любом расстоянии. Стабильный сигнал — ключевое условие для работы цифровых систем. В местах, где отсутствует проводной интернет, его заменяет мобильная связь. Для поддержания одновременной работы тысяч устройств инженеры «МегаФона» с начала года модернизировали и построили около 500 объектов связи в Свердловской области, в том числе в Режевском и Ачитском муниципальных округах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Камчатка готовится к четырем дням без интернета

Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов

Российский «убийца» VMWare и Citrix выходит на рынок Бразилии

CNews — 25 лет лидерства

Инфляция нипочем. Российские программисты вышли на полмиллиона в месяц благодаря нейросетям. Опрос

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще